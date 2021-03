🕮 Lecții de învățat 🕮 Covidul și comunicarea

Trăim într-o realitate bâjbâită și incoerentă. E clar că lipsește coerența în comunicarea dintre inspectoratele de urgență, ambulanță, instituțiile medicale și Ministerul Sănătății. De aici și faptul că cifrele și datele nu concordă, în multe cazuri, cu realitatea. Se comunică superficial și eronat. Și aș mai putea adăuga aici. Cazul relatat este elocvent și nu este singular.

În seara zilei de 20 februarie, am apelat 112, pentru o prietenă care nu se simțea bine. Mi-am spus numele și faptul că solicitarea este pentru o altă persoană, cu alt nume și altă adresă. Doamna a fost internată la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie din Baia Mare, a primit îngrijirile necesare, pentru care mulțumește întregului corp medical. Doar că în 11 martie, primesc un sms prin care sunt rugată „întrucât recent am fost internată la sus amintitul spital” (eroare totală) să răspund unui chestionar: dacă sunt mulțumit de serviciile medicale; cât de mulțumit sunt de activitatea și implicarea medicului; cât de mulțumit sunt de curățenia din spital; dacă a fost nevoie să cumpăr medicamente sau alte materiale necesare; cât de mulțumit sunt de activitatea și implicarea asistentelor; dacă am primit explicații clare cu privire la diagnostic și tratament; dacă aș recomanda acest spital altor persoane; dacă starea de sănătate este mai bună după externare; dacă s-au solicitat bani sau atenții de către medici sau asistente; dacă doresc să raportez responsabilului anticorupție al MS faptul că s-au solicitat bani sau atenții…

Uite așa, se încurcă datele și persoanele. Eu nu spun că solicitările nu sunt multe, ci doar că graba și neatenția strică treaba. Și realitatea. Cât despre Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie din Baia Mare, știu foarte multe lucruri. Toate bune. Este un spital care-și respectă statutul, cu personal cu empatie și responsabilitate pentru pacienți, cu o curățenie impecabilă. Un exemplu de bune practici pentru toate spitalele din România.

Stimate instituții implicate în gestionarea pandemiei, fiți mai atente cu datele vehiculate! Nu de alta, dar inventând pacienți, vă pierdeți pe drum adevărații pacienți! Poate unii dintre ei nici nu mai pot să răspundă la întrebările chestionarului!