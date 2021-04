🕮 Lecții de învățat 🕮 Libertatea mea și libertatea ta!

Vorbind despre drepturi și libertăți, și uitându-ne ce se întâmplă în aceste zile, am uitat, sau ne facem că uităm, că drepturile și libertățile mele merg până în punctul în care nu se intersectează cu drepturile și libertățile celorlalți. Uitând sau ignorând că a avea drepturi și libertăți înseamnă și a avea responsabilități. A-i respecta pe cei care nu au aceleași păreri cu tine.

Spun asta uitându-mă la cei care protestează împotriva restricțiilor. Cred că ori ne-am plictisit, ori n-am înțeles nimic din ceea ce se întâmplă de mai bine de un an în toată lumea, ori egoismul dă pe afară! Fiindcă deși virusul pandemic e printre noi, ne îmbolnăvește, și din păcate ne și omoară, unii cred că nu există, vehiculează informații false, manipulează, îndeamnă la nerespectarea regulilor, și asta prinde la o mare parte dintre oameni. Și așa dominați de frică. Mai nou ne războim cu medicii și personalul medical, cu vaccinarea sau antivaccinarea, cu medicamente minune și am ajuns să credem că și oxigenul, esențial vieții, acum ne poate ucide. Ignoranță, sadism, inconștiență. Din toate vedem în jur.

E adevărat că nu am avut nici o țară din lume care să dețină rețeta infailibilă. Împreună am încercat și încercăm să învățăm cum să luptăm, cum să ne comportăm cu inamicul nevăzut, experimentând medicamente și echipamente. Vaccinuri. Rezistând și luptând. Pentru viață și sănătate. Nevoie de educație? Foarte mare! Nevoie de solidaritate? Enormă. Fiindcă viața ultimului an ne-a arătat că avem nevoie unii de alții, că nimeni, aproape, nu se salvează singur. Realitatea e dură și dureroasă. Și e bine s-o vedem exact așa cum este!