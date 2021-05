Cum se desfăşoară în acest an bacalaureatul francofon?

Începând cu anul 2010, Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Baia Mare face parte din reţeaua de licee care organizează şi susţin bacalaureatul francofon. Menţiunea specială de pe diploma de Bacalaureat: „secţie bilingv-francofonă”, emisă de Ministerul Educaţiei Naţionale, este cel mai mare avantaj pentru elevii care intră la specializarea bilingv română-franceză. Specializarea bilingv română-franceză este unică la nivelul judeţului Maramureş.

”Conform metodologiei, în clasa a XI-a, elevii filierei francofone ar trebui să susţină Proba anticipată a Bacalaureatului bilingv francofon, inclusă în proiectul bilateral franco-român „De la învăţământul bilingv către filierele universitare francofone”; aceasta este, de fapt, evaluarea finală a unui proiect pluridisciplinar pe care elevii l-au construit de-a lungul anului şcolar, sub îndrumarea echipei pedagogice formate din doi profesori de limba franceză şi doi profesori de discipline nonlingvistice. În clasa a XII-a, elevii declaraţi admişi la Proba anticipată susţin proba Disciplinei Non-Lingvistice (DNL) pe care au ales-o, geografie, istorie sau economie, în cazul elevilor noştri”, explică prof. Rodica Mone, director adjunct al Colegiului Naţional ”Mi­hai Eminescu” Baia Mare. O altă condiţie necesară pentru prezentarea la proba scrisă a bacalaureatului francofon este ca elevii să dobândească nivelul B2 la limba franceză, fie prin examenul internaţional de limba franceză DELF, fie prin competenţele lingvistice într-o limbă străină din cadrul examenului naţional de bacalaureat. ”Din motivele bine-cunoscute deja ce ţin de pandemia de coronavirus, aceste evaluări s-au mutat în online, deja din anul şcolar trecut. În conformitate cu ordinul ministrului Educaţiei, Proba anticipată se amână pentru semestrul I al anului şcolar 2021-2022, când elevii vor fi în clasa a XII-a. Anul trecut s-a petrecut la fel, proba s-a desfăşurat online, în luna octombrie. Cât despre competenţele lingvistice în limba franceză şi proba scrisă la Disciplina Non-Lingvistică, ordinul de ministru prevede suspendarea lor în forma obişnuită şi echivalarea lor cu mediile aritmetice ale mediilor anuale obţinute”, punctează prof. Rodica Mone. Singura probă din această schemă de evaluare specifică filierei bilingv-francofone care se va desfăşura cu prezenţă fizică este examenul internaţional DELF, care va avea loc la centrul special de la Colegiul Naţional ”Vasile Lucaciu” Baia Mare, în zilele de 22 şi 23 mai a.c., sau în alte oraşe care organizează acest tip de examen. În acest an şcolar, clasa a XI-a biling­vă a Colegiului Naţional ”Mihai Eminescu” Baia Mare are 30 de elevi care pregătesc proiectul interdisciplinar cu tema ”Tinerii şi rolul lor în comunitatea Băii Mari”; ei vor fi, aşadar, evaluaţi prin Proba anticipată anul şcolar viitor, când vor fi în clasa a XII-a. Disciplinele nonlingvistice pentru care aceştia au optat sunt geografie şi economie. Actuala clasă a XII-a bilingvă are 25 de elevi şi opţiunile lor au fost geografia şi istoria.