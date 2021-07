Aplicaţie gratuită pentru mobil cu operatorii din turism în Borşa

VisitBorsa 2021 este un proiect ambiţios, care vine în ajutorul celor ce activează în domeniul HORECA. Astfel, tinerii au creat o aplicaţie gratuită pentru telefonul mobil, care va conţine datele celor ce activează în turism pe raza oraşului.

”Aplicaţia va traduce tradiţionalul ghid turistic făcut din hârtie, într-unul digital, în aşa fel încât persoana interesată să folosească orice fel de serviciu din Borşa (cazare, restaurante etc.), să aibă la dispoziţie, în mod foarte simplu şi rapid pe propriul telefon, orice informaţie posibilă. În această aplicaţie vor fi prezente majoritatea unităţilor de cazare, restaurantele, mănăstirile şi obiectivele turistice din Borşa, cu relativele descrieri, poze şi informaţii generale (telefon, locaţia) pentru fiecare tipologie de intreprindere, toate cu scopul de a fi folosite pe viitor de turiştii noştri. În ultimii ani am văzut cu toţii puterea şi oportunităţile create de generaţia telefoanelor mobile şi de folosirea lor, de aceea am decis prin acest proiect să îmbunătăţim vizibilitatea oraşului nostru la un nou nivel digital” – a precizat Marius Hanţig, unul dintre iniţiatorii proiectului.

Doritorii pot face parte din acest proiect, în mod gratuit, trimiţând câteva fotografii cu afacerea pe care o au în domeniul turismului (pensiune, restaurant, bar etc) plus informaţii legate de aceasta la email: visitborsa2021@gmail. com.

Toate informaţiile vor fi introduse în aplicaţie, de unde vor putea fi vizualizate de către orice turist, gratuit, de oriunde din lume. Tinerii iniţiatori beneficiază şi de sprijinul autorităţii locale.