300 de studenți participă în Baia Mare la Forumul Organizațiilor Studențești

Cel mai mare eveniment studențesc din România, Forumul Organizațiilor Studențești din România (FOSR), a primit ieri startul oficial, la Teatrul de Vară din Baia Mare, în prezența organizatorilor, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), partenerilor locali, Liga Studenților ”Pintea Viteazul”, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca prin Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Consiliul Județean Maramureș (care a oferit sprijinul financiar), și a liderilor studenților din întreaga țară. Au intervenit online atât prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, cât și Ligia Deca, consilier prezidențial.

• ”acest eveniment este o speranță că, din toamnă, ne putem întoarce la normal”

Timp de nouă zile, 300 de reprezentanți ai studenților din organizațiile studențești din toată țara, membre ale federației, participă la primul eveniment organizat de ANOSR în format fizic de la începutul pandemiei, planificat pentru intervalul 12-20 august. Activită­țile propuse au în prim-plan discuții despre nevoile și interesele studenților din țară cu scopul identificării și soluționării posibilelor probleme întâmpinate, dezbateri pe diferite tematici de interes din societate. ”A fost o perioadă grea pentru studenți, pentru organizațiile studențești, iar prezența la acest eveniment este o speranță că, din toamnă, ne putem întoarce la normal, să pregătim începerea anului universitar în cele mai bune condiții”, a punctat, în deschidere Horia Șerban Onița, președintele ANOSR adăugând faptul că, pe parcursul evenimentului, liderii studenților vor evalua atât activitatea federației, cât și ceea ce face guvernarea și ce fac cei responsabili pentru a implementa politicile educaționale în învăță­mân­tul superior. În intervenția sa, online, prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, și-a manifestat satisfacția pentru mesajul puternic transmis de ANOSR cu prilejul evenimentului din Baia Mare: ”Încep prin a-mi manifesta statisfacția pentru mesajul puternic pe care ANOSR îl dă: întâlnirea a 300 de studenți, la Baia Mare, cu toții vaccinați. Este un mesaj care ar trebui promovat în rândul studenților în vederea începerii noului an universitar în condiții de normalitate”.

• sesiuni de formare în diferite domenii; strategie pentru următorul an academic

În primele patru zile, participanții la eveniment vor beneficia de sesiuni de formare în domeniile: educațional, resurse uma­ne, fundraising, scriere de proiecte, relații publice, imagine, IT, legislativ, secretariat, leadership. Pe durata acestor activități, formatorii ANOSR vor facilita anumite sesiuni de formare, se vor asigura că toată informația este adresată într-un mod cât mai eficient, vor răspunde la întrebările adresate și vor face activități pe domeniile respective pentru a se asigura de calitatea informațiilor trans­mise. Forumul Organizațiilor Studențești din România se va încheia cu o sesiune formală a Adunării Generale a ANOSR în cadrul căreia Biroul de Conducere actual își va prezenta activitatea desfășurată pe parcursul mandatului, va fi ales BO pentru mandatul 2021-2022 și se va contura strategia de lucru pentru următorul an academic.