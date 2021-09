Maramureșul și Poezia la Iași

La început a fost chemarea, invitația de a merge la Iași, la Festivalul Internațional de Poezie, ajuns anul acesta la a șaptea ediție. Imediat a urmat hotărârea, care era înfășurată în prietenie și statornică uimire pentru această celebră reședință a poeziei românești și europene, unde se aude răspicat vocea lui Eminescu, devenită destin național. Apoi ne-am adunat cei trei din Maramureș, care au primit rugarea scrisă de a ne da întâlnire literară în Dealul Copoului. Așa am pornit la drum Gheorghe Mihai Bârlea, Nicolae Scheianu și cel care scrie aceste rânduri. Adică, Gheorghe Pârja, a nu se uita. Am avut un drum bun, străjuit de lanuri de porumb și floarea-soarelui. O imagine mai sănătoasă a acestei părți din România. Da, se poate ca agricultura să polenizeze cultura.

La poarta dinspre Cuvânt a orașului, ne-a așteptat starostele Poeziei de la Iași, poetul Adi Cristi, adică directorul Festivalului Internațional de Poezie. Ne-a prezentat oaspeții veniți din Bulgaria, Finlanda, Franța, Italia, Luxemburg, Portugalia, Republica Moldova, Turcia, Ucraina și Ungaria. Unii dintre ei, prieteni mai vechi, săvârșindu-se bucuria revederii. Cum au fost Jean Poncet, Balasz Atilla, ori Nicolae Spătaru. Marți, 31 august, de Ziua Limbii Române, în Parcul Copou, la bustul poetului Mihai Eminescu s-au depus jerbe de flori și a avut loc un recital de poezie. Directorul Festivalului, riguros cu programul nostru, ne-a prezentat ediția din acest an ca fiind una atipică, față de celelalte ediții.

„Dintr-o întâlnire de primăvară a poeziei și a poeților lumii, în cetatea de unde Mihai Eminescu a dat de știre lumii că și pe aceste locuri se naște marea poezie, toți mugurii sunt preschimbați în începutul căderilor de frunze, pregătit la început de septembrie. Publicul tradițional, elevii și studenții, a fost confiscat de pandemie și de către precauțiile încă neînțelese, dar impuse prin lege. Cu toate acestea, poezia nu s-a dat bătută. Poezia a continuat să respire și să cucerească inimi, adunând în piețele publice ale Iașiului acel public damnat al versului rostit de autori,” ne-a spus Adi Cristi.

Poeții lumii invitați au acceptat să revină la Iași, unii cu bucuria revederii, alții pentru prima oară. Iașiul se manifestă din plin ca spațiul în care suntem contemporani cu veșnicia, prin atestarea vechimii vieții și mai ales a celor care au învățat să viseze cu sensibilitatea poeziei. Și de această dată Iașiul a fost pentru cinci zile (31 august – 5 septembrie) capitala europeană a poeziei. Organizatorii acestei ediții au publicat un inspirat caiet al Festivalului. Fiecare participant era recomandat de o referință critică. Despre Gheorghe Mihai Bârlea, Ana Blandiana scrie: „Într-o lume în care poezia înflorește din suferință, Gheorghe Mihai Bârlea transcrie în poeme de mare simplitate și emoție, împlinirea, iubirea calmă, credința, bunătatea, recunoștința, legătura cu părinții și nepoții, fericirea de a fi acasă și împreună, norocul.” Nicolae Scheianu este însoțit în caiet de opinia criticului Daniel Cristea Enache: „Un poet adevărat este Nicolae Scheianu. Poemele lui au densitate, cuvintele – greutate, imaginile – materialitate. Tensiunea, aproape întotdeauna prezentă este deopotrivă figurativă și simbolică.” Criticul Gheorghe Grigurcu scrie: „Gheorghe Pârja are fascinația unei vechimi care este mixtură de geografie, botanică și credință, local nuanțate. Are aerul unui ins ajuns într-o metropolă unde își dă seama că nu se poate depărta de imaginea locului natal, pe care-l inventariază cu rafinament modernist. Gravitatea inteligentă, melancolia salubră a lirismului lui Gheorghe Pârja îi girează nota personală.”

Noi, cei din Maramureș, ne-am mărturisit prin rostire poetică. Dar am fost și un public pentru poezia confraților. A fost un fericit prilej să cunoaștem pulsul liric din mai multe țări. Se cuvin mulțumiri colegiale poeților Adi Cristi, Valeriu Stancu, care au asigurat o atmosferă lirică de rang european. Asta a constatat și poetul și lingvistul francez Jean Poncet, un neobosit traducător al lui Lucian Blaga. A fost o manifestare de ținut minte, din care nu a lipsit Maramureșul.

La sfârșitul lunii septembrie, mulți dintre cei de la Iași se vor rosti sub cerul Nordului, la Desești și Sighetul Marmației.