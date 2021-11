Noi meserii în nomenclatorul ocupaţiilor

Degustător de cafea sau solist de muzică jazz, printre noutăţi

Ministerul Muncii și Protecției Sociale actualizează Clasificarea Ocupațiilor din România (COR). De asemenea, prin ordin de ministru se simplifică procedura de actualizare periodică la cererea utilizatorilor, ce urmează a fi transmise la președintele Institutului Național de Statistică în vederea semnării. În urma acestui demers, au fost introduse în Clasificarea Ocupațiilor din România 65 de noi ocupații, dintre care 45 la cererea utilizatorilor și 20 ca urmare a preluării unor ocupații din clasificarea europeană a ocupaţiilor.

Oficialii Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureş (ITM) au arătat că această modificare se impune ca urmare a evoluţiei tehnologiei. Astfel, apar noi ocupaţii în domeniile IT şi digitalizare. Pe de altă parte, nomenclatorul se actualizează în raport cu denumirile din alte state pentru a exista acelaşi profil de salariat. În plus, alte meserii au fost definite într-un alt mod. Ca urmare a modificărilor operate, în nomenclatorul ocupaţiilor au apărut meserii precum: baristă, consilier de stat, degustător de cafea, solist de muzică jazz, compozitor muzică uşoară/ pop, dirijor ansamblu vocal bisericesc, artizan, stilist extensii gene, specialist digitalizare, analist testare software, consultant de securitate cibernetică.

Totodată, dispar ocupaţii precum: şef vagon poştal, topitor in şi cânepă, inspector telegrame, pregătitor gogoşi de mătase etc. Clasificarea Ocupațiilor din România se actualizează trimestrial sau ori de câte ori se impune, iar procedura de actualizare a fost simplificată pentru a veni în întâmpinarea utilizatorilor – agenți economici, administrația publică centrală și locală, unități bugetare, organizațiile patronale, sindicale, profesionale și politice, fundațiile, asociațiile, persoanele fizice și juridice – care solicită introducerea, eliminarea, redenumirea sau mutarea unei ocupații într-o altă grupă.