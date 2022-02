Raluca Petruș, transferată de Minaur

Raluca Maria Petruș s-a născut pe 26 decembrie 1998, în Cluj-Napoca, joacă pe postul de inter stânga, are 1.80 m și 64 de kg. A fost componentă a echipei naționale de junioare a României (48 meciuri – 153 de goluri), precum și a echipei de tineret (71 meciuri / 91 goluri). Raluca a semnat un contract cu Minaur pentru un an și jumătate, având deja drept de joc pentru Minaur.

Raluca Petruș este fiica antrenoarei Rodica Petruș. A început handbalul la echipa CSȘ Viitorul Cluj. Din 2014, ea a evoluat cu dublă legitimare, la Viitorul și „U” Alexandrion Cluj. În 2015, handbalista a fost convocată la echipa U17 a României pentru a participa la ediția din acel an a FOTE și la Campionatul European din Macedonia, iar în 2016 a jucat la Campionatul Mondial din Slovacia.

În 2016–2017, Raluca Petruș a evoluat la Dinamo București, revenind apoi la „U” Cluj. În 2018, ea a făcut parte din echipa U20 la Campionatul Mondial din Ungaria. La sfârșitul sezonului 2018-2019, s-a transferat la SCM Gloria Buzău. Informație furnizată de csminaur.ro.