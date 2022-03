Program pentru studenții din domeniile economic, tehnic și IT

Cu o tradiție de16 ani, GraduatE.ON, programul inițiat de E.ON România, își deschide porțile pentru o nouă generație de tineri dornici să înceapă o carieră în domeniul energiei.

Sub motto-ul „Începe astăzi să construiești energia viitorului”, sunt încurajați să aplice în acest program studenți din ultimul an de studiu, nivel licență sau masterat, în domeniile economic, tehnic și IT. Perioada de înscriere se întinde până în 22 aprilie inclusiv. La absolvire, E.ON România oferă tinerilor un job stabil cu beneficii atractive, stagii diverse pentru a vedea unde se potrivesc cel mai bine și mentori pregătiți să-i încurajeze încă de la începutul carierei.