În Maramureș, fără puncte temporare de sacrificare a mieilor

Maramureșenii nu vor mai putea merge, în acest an, să își aleagă mielul preferat pentru masa de Paște, din puncte temporare de sacrificare a mieilor:

„Din punct de vedere al igienei publice, începând de săptămana trecută, DSVSA Maramureș a inițiat controale tematice și acționăm pe toate palierele. Abatoarele, în primul rând. Chiar sugerez consumatorilor să cumpere carne de miel sau ied numai din locuri autorizate sanitar-veterinar, din magazinele autorizate și să evite locurile publice, comerțul stradal. Noi am informat toate primăriile dacă doresc să amenajeze astfel de puncte și nu am primit nicio solicitare în acest sens. Vom livra carne către consumatori doar din unitățile tip abator, autorizate sanitar-veterinar”, a explicat Vasile Pop – dir. exec. adj DSVSA Maramureș.