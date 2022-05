Câștigătorii Cupei Nordului și a Memorialului “Vasile Sălincean”

În 30 aprilie, în Sala Sporturilor “Lascăr Pană” din Baia Mare s-au desfășurat ediția a 17-a a Cupei Nordului și cea de-a patra a Memorialului “Vasile Sălincean”. Au participat aproximativ 400 de sportivi din Ucraina, Republica Moldova și România, reprezentând peste 30 de cluburi. Categorii de concurs au fost Under 12, Under 14 și Under 16. Iată și sportivii care au urcat pe podium:

• Locul 1: Nicola Cozma – 32 kg, U12; Melissa Tibil – 52 kg, U12; Alex Suciu Alex – +60 kg, U12; Ștefania Balanean – 28 kg, U14; Ana Suciu – 57 kg, U16; Anamaria Rus – 63 kg, U16.

• Locul 2: Maya Ropan – 57 kg, U12; Ianis Ionica – 30 kg, U14; Alexandra Rus – 63 kg, U16; Ianis Vașvari – 42 kg, U16; Raul Ivanciuc – 55 kg, U16; Ioana Bodnar – +70 kg, U16.

• Locul 3: Adela Tuturuga – 36 kg, U14; Daria Marian -32 kg, U14; Nicola Cozma – 32 kg, U14; Ana Suciu – 63 kg, U16; Anamaria Rus -70 kg, U16; Alexandra Rus – 70 kg, U16; Dayana Grigoriciuc – +70 kg, U16.