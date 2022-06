Final de an cu emoţii artistice la Şcoala Populară de Artă din Baia Mare

Multă emoţie şi bucurie la reîntâlnirea cu publicul. De asta au avut parte elevii şi profesorii Şcolii Populare de Artă din Baia Mare, cu ocazia spectacolului de final de an şcolar care a avut loc în spaţiul primitor şi cald al Muzeului Satului.

După aproape 3 ani atipici, în care activitatea artistică s-a desfăşurat cu precădere în mediul online, cursanţii Şcolii Populare de Artă au avut ocazia să îşi demonstreze talentul, dar şi ceea ce au învăţat pe parcursul anilor de studiu, într-un spectacol live, faţă în faţă cu spectatorii. Invitaţi în spectacol au fost şi elevi de la Şcoala Populară de Artă din Satu Mare cu care instituţia băimăreană are un parteneriat. Acesta a fost cel de-al şaselea eveniment comun.

„Noi, profesorii, elevii, am cam uitat ce înseamnă scena, emoţia scenei, având în vedere că am fost nevoiţi să stăm în faţa calculatoarelor. Aici e spectacolul direct, fiorul întâlnirii faţă în faţă cu publicul. E altceva. Aşa trebuie să fie”, a punctat profesorul Lucian Iluţ, managerul interimar al centrului.

Toate momentele din spectacol vor putea fi vizualizate pe pagina de facebook a instituţiei.

Şeful instituţiei de cultură a mai arătat că, deşi ultimii trei ani au fost atipici, ştafeta a fost ridicată din punct de vedere artistic, dovadă cele aproape o mie de premii şi trofee obţinute în această perioadă la diferite competiţii artistice. În plus, numărul elevilor a fost mare, între 300 şi 460, anual.

Singura problemă nerezolvată e cea a spaţiilor unde se derulează cursurile, de mai bine de 10 ani, elevii fiind nevoiţi să participe la cursuri în diferite locuri, obţinute prin negocieri şi colaborări cu alte unităţi din municipiu.

Pe de altă parte, conducerea şcolii îşi propune continuarea încheierii de parteneriate cu diferite instituţii din judeţ şi chiar de la nivel naţional pentru că “e frumos când poţi să împărtăşeşti din experienţa ta, din rezultatele tale, cu alţii din alte judeţe, Şi noi putem învăţa de la alţii şi alţii de la noi”, a adăugat Lucian Iluţ.