Picasso, Salvador Dali, într-o expoziţie inedită de grafică la Artă

Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» a deschis ieri, 10 iunie, expoziţia de grafică europeană cu lucrări din colecția av. George Șerban.

Expoziția eveniment Great Artists of the World, curatori Robert Strebeli și dr. Alexandru Constantin Chituță, prezintă publicului lucrări de grafică realizate de maeștri ai artei europene a secolelor XIX-XX, printre care se numără și Picasso, Chagall, Munch, Kandinsky, Toulouse Lautrec, Renoir etc. Capodoperelor li se alătură și două opere semnate de Francis Bacon, expuse în premieră în România.

„Expunerea lucrărilor semnate de toți acești artiști în Muzeul de Artă din Baia Mare poate fi considerată un răspuns pe care arta mondială îl oferă artiștilor băimăreni precum Czóbel Béla, Ziffer Sándor, Bornemisza Géza și Perlott Csaba Vilmos și alții care au frecventat școlile pariziene în căutarea spiritului inovator, a esenței existenței”, a spus Robert Strebeli, curatorul expoziției.

Colecția Avocat George Șerban este una dintre cele mai valoroase și numeroase colecții particulare de artă din România. Rod al unei pasiuni manifestate pe parcursul a aproape cinci decenii, cuprinde sute de lucrări de grafică, mii de lucrări de artă românească și mii de stampe japoneze. Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 10 iunie – 11 septembrie 2022, conform programului obișnuit de vizitare, de miercuri până duminică, între 10 – 17.

Publicul va putea achiziționa de la standul muzeului suveniruri personalizate cu imagini ale capodoperelor expuse.