Parcarea din „Complex” Borşa, asfaltată

În urmă cu 2 săptămâni au început lucrările de asfaltare a parcării de la „Stibina”, în „Complex”.

Asta după ani şi ani. „După 30 de ani de așteptare și luptă, terenul este proprietatea Primăriei Borșa cu acte în regulă. Am fost învățat încă de mic de către părinții mei să nu-mi trebuiască ce nu este al meu, dar nici să nu las ceea ce-mi aparține. Ajuns primar, am aplicat același principiu: nu ne trebuie nimic ce nu ni se cuvine legal, dar nu am să las cât voi trăi nicio palmă de pământ sau lemn din pădurea borșenilor să ajungă pe mâna unor interesați”, a spus Ion Sorin Timiş, primarul oraşului Borşa.