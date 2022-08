Staţiunea Coştiui era să fie resuscitată!

Autoritatea locală a comunei Rona de Sus a început, la debutul acestui an, demersurile pentru resuscitarea băilor de la Coştiui. Se ştie, zona a avut mine de sare, la fel ca Ocna Şugatag, ceea ce face ca potenţialul turistic să fie uriaş.

Zis şi făcut…reamintim că băile stau în paragină de ani mulţi, inclusiv după un val de procese cu un investitor. „Am adus pro­iectant… ne-am apucat de treabă, am vrut să repornim. Pentru început, în forma actuală, adică să deschidem ştrandul, să reabilităm cabinele de duş, cabine pentru schimbat, o căsuţă, să scoatem din starea de paragină. Pe când colo, aflăm că terenul nu e al nostru, e al Statului Român, respectiv al Ministerului Finanţelor. Mă întreb cum a fost concesionat înainte, cum ai dat un teren ce nu-ţi aparţine. Acum, am fă­cut întâmpinare la minister, după care, în cazul unui răspuns pozitiv, mergem înainte spre o Hotărâre de Guvern. Dar la acest moment, nu avem voie, după lege, nici măcar să investim acolo!”, ne spune primarul Alexa Semeniuc. Alte atracţii la Coştiui ar fi fost drumul spre Bârsana, o legătură ce s-ar face cu un efort destul de mic, e vorba de 2-3 kilometri, dar şi castelul Appafy/ şcoala veche a satului. Şi nu numai. Coştiuiul mai are o biserică reformată ce are o imensă pictură religioasă semnată de…însuşi naşul Şcolii băimărene de pictură, Hollosy Şimon. Plus o încrengătură de galerii subterane ale minei. Castelul a fost salvat recent, prin investiţie de urgenţă a primăriei, reparat acoperişul prin care ploua şi a generat interesul unui consilier al lui Kelemen Hunor, ce îşi are rădăcinile în satul majoritar maghiar Coştiui.