Maramureşenii, disperați că vor răbda frig la iarnă!

Cerere dublă de lemn de foc din partea populaţiei. Scumpirea energiei electrice şi a gazelor naturale îi determină şi pe maramureşeni să prefere utilizarea lemnului. Aşa se face că, în prima jumătate a anului, se constată un număr dublu de solicitări pentru lemn la Direcţia Silvică faţă de anul 2021. În unele situaţii, autorităţile se văd puse în încurcătură din cauză că trebuie să identifice spaţii cu excedent de masă lemnoasă pentru a face posibilă vânzarea către populaţia din zonele unde resursa de masă lemnoasă e cu mult sub necesar.

“Este o presiune crescută asupra pădurii în ceea ce priveşte lemnul de foc. În 2021 am reuşit să vindem circa 30.000 mc de lemn de foc către populaţie, iar la jumătatea anului 2022 ne apropiem deja de 28.000 mc de lemn. Cererea e enormă. Încercăm să facem faţă situaţiei”, a punctat directorul executiv al Direcţiei Silvice Maramureş, Daniel Paicu.

O situaţie mai aparte este în zona Poienile de sub Munte, unde oficialii Direcţiei Silvice caută soluţii pentru a putea răspunde nevoilor populaţiei. Aici se are în vedere aducerea de lemn din alte locuri unde este excedent cum ar fi Strâmbu Băiuţ şi Firiza.

“La Poienile de sub Munte, resursa de masă lemnoasă e mult sub necesar, ei ar avea nevoie de circa 20.000 mc lemn, noi avem cam 8.000-9.000 mc lemn. Preţul de vânzare la Direcţia Silvică în cazul lemnului de foc către populaţie e la jumătate faţă de preţul practicat de agenţii economici, acreditaţi pentru exploatarea de masă lemnoasă. De exemplu, preţul la lemnul de foc către populaţie, din rampă e undeva la 230 lei + TVA, fiind 5 % TVA-ul la lemn, în depozite e undeva la 270 lei, la agenţii economici se vinde cu 400-500 lei. Vom încerca să aducem lemn de foc din alte zone unde avem un oarecare excedent, respectiv Strâmbu Băiuţ, probabil şi Ocolul Silvic Firiza”, a adăugat Daniel Paicu.

Între timp se caută şi alte soluţii pentru ca populaţia din Maramureş să nu aibă de suferit la iarnă din cauza lipsei lemnului. “Soluţii ar mai fi: pe cale administrativă, un ordin prevede că UAT-urile care deţin pădure pot valorifica lemn către populaţie, inclusiv lemn de lucru dintr-un parchet în exploatare. Ar mai putea fi avută în vedere o reglementare la nivel de Romsilva, să se dea voie, măcar lemnul de lucru ce nu are aşa valoare mare economică să poată fi vândut către populaţie”, a precizat directorul executiv al Direcţiei Silvice Maramureş.