Și a fost concursul Cărțile anului 2022, manifestare organizată în această toamnă numai de revista de cultură NORD LITERAR. O manifestare sub semnul unei apreciabile durate. După calculele mele, date culese din presă, s-ar rotunji mintenaș trei decenii. O vreme lungă pentru literatură, în vremi cu alte priorități. La multe dintre edițiile precedente am fost martor. Da, un timp literar cu marcă băimăreană, cu participanți de valoare ai literaturii române. Se celebra o sărbătoare a scrisului românesc, prin care se aprecia valoarea cărților confraților din Maramureș. Era făcută de scriitori precum Augustin Buzura, Nicolae Breban, Cornel Ungureanu, Mircea Muthu, Varujan Vosganian, Mircea Petean, Ioan Moldovan. Și lista celor veniți în Nord este mai lungă, precum este și viața manifestării. Era un regal al dialogului despre literatură, despre noi, oamenii care ne-am pus sufletul în cărți.

Pentru mine, această ediție a Cărților anului a fost și un prilej de a evalua meritele celor care au pus struțul pe poarta acestei idei. Sunt intelectuali consecvenți cu ei înșiși, cu operă literară confirmată de critică, cu suflul entuziast de a disloca comoditatea și vremea unduitoare. Îi am în față, în felul meu, pe regretatul critic literar, Augustin Cozmuța, recunoscut printre inițiatorii acestui eveniment, pe consecventul întru Cărțile anului, criticul și istoricul literar Săluc Horvat, fost manager al revistei, tot în eșalonul dintru început. Foarte aproape de ei au fost universitarul Gheorghe Glodeanu, V.R Ghenceanu, Ion M. Mihai, Mircea Bochiș. Apoi, în jurul revistei s-au adunat și alte nume de scriitori, care fac ca publicația să-și vadă de valoarea ei recunoscută. Apare și sub egida Uniunii Scriitorilor din România.

Am simțit nevoia să fac această recapitulare, pe sărite, dar cu eroi reali, acum la Sărbătoarea Cărților anului 2022. Sâmbătă, 24 septembrie, în holul Palatului administrativ, a avut loc decernarea premiilor Cărțile anului. A fost o ediție cu sită nouă. Actualul manager al revistei de cultură NORD LITERAR, doamna Dana Buzura-Gagniuc, a intrat cu bine în rolul ei, câștigat prin concurs. A făcut aprecieri valorice despre cărțile primite pentru jurizare, despre autorii care au cercetat liric, epic și științific domenii de interes. Și pe mine m-au interesat cărțile trimise spre judecare valorică. După o perioadă de acalmie economică, de griji sociale, de alte tulburări din jur, autorii care cred în scrisul lor nu s-au dezmințit.

Concursul, sobru în esența lui, a fost și o provocare de bun augur. Au fost premiate și apreciate cărți din domenii diverse. De la poezie, la critică literară, de la cartea de știință la studii de cercetări în domeniul etnografiei și folclorului, memorialisică, ori cartea de istorie. Un premiu cu parfum inedit s-a acordat cărții ca obiect de artă. Premiul pentru Cartea anului, aici spun și numele laureatului, a fost acordat prestigiosului etnolog și folclorist Pamfil Bilțiu, pentru cartea lui de excepție: „Ion Stan Pătraș și zestrea sa artistică.” Despre multe dintre cărțile premiate și apreciate la această ediție a Cărților anului am scris la timpul potrivit. Fără a ști că vor fi o probă de juriu. M-a bucurat coincidența aprecierilor mele cu cele ale juraților.

Da, a fost o ediție care confirmă că mai avem în Maramureș autori ce trebuie prețuiți. Iar această ediție a făcut-o. După cum ne-a spus și doamna manager la deschiderea manifestării: “Vom duce mai departe o tradiție! Pentru că tot ce e bun trebuie să meargă mai departe.” Așa să fie! Noi, breasla scriitorilor din Maramureș, vom susține, cum am făcut-o și până acum, ca scrisul nostru să fie o marcă a vremii în care suntem. Să fim alături de revista NORD LITERAR, pentru suveranitatea valorii creației noastre. Da, a fost o ediție de aplaudat premiile, mențiunile și participanții. Ei au dat farmecul duratei manifestării. Dar și a celei din această toamnă. Să ne vedem la anul care vine.

P.S. În deschiderea manifestării, am păstrat un moment de reculegere pentru poeta IOANA ILEANA ȘTEȚCO, membră a Uniunii Scriitorilor din România – Reprezentanța Maramureș, care sâmbătă, 24 septembrie, în ziua decernării premiilor, ar fi împlinit șapte decenii de viață. A plecat dintre noi exact în urmă cu două luni.