O troiță pentru Chișinău

Trăim vremuri cu multe emoții cenușii, de aceea orice veste care aduce un licăr de lumină este o binecuvântare. Mai ales când este vorba despre Basarabia, prinsă și ea într-un tangaj al nesiguranței evenimentelor din ultimul timp. Vestea bună mi-a dat-o domnul Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, din Baia Mare, care în această săptămână va trece Prutul pentru a duce în capitala Republicii Moldova o troiță maramureșeană, ce va fi amplasată în Parcul Central al Chișinăului, în fața Catedralei Mitropolitane. Pentru a înțelege mai bine semnificația acestui gest, mă voi întoarce în timp. În ianuarie 1991, Teodor Ardelean a trecut Prutul cu prima troiță care ducea la Chișinău mesajul istoric al Maramureșului. Curaj, intuiție și sentimente pentru basarabeni, pentru trecutul comun și figurile ilustre ale neamului.

Teodor Ardelean a vorbit în Piața Marii Adunări Naționale în istorica zi de 27 august 1991, când Republica Moldova a devenit stat suveran, independent și democratic, liber să-și decidă prezentul și viitorul. Dar vremea a trecut și lemnul troiței s-a șubrezit. Minți doritoare de la Chișinău, printre care și Tudor Zbârnea, au apelat la Teodor Ardelean să primenească însemnul creștin. Nu uit a spune că Tudor Zbârnea, acum directorul general al Muzeului de Artă al Republicii Moldova, căruia i-am trecut pragul, s-a numărat printre cei care, în 1991, a fost de față la amplasarea primei troițe. În drumurile mele prin Chișinău am admirat darul maramureșean, lângă care am făcut fotografii cu bărbați de jertfă ai spiritului românesc de peste Prut. De la Grigore Vieru, la Nicolae Dabija, de la Mihai Cimpoi, la Dumitru Matcovschi.

Am avut fericitul prilej să împart bucuria întâlnirii cu scriitorii de peste Prut, chiar cu Teodor Ardelean. Care a întemeiat acolo biblioteci. Rămâne emblematică, pentru destinul de jurnalist, lansarea cărții mele „Ochii Basarabiei,” apărută la Baia Mare, prin grija Bibliotecii Județene. Când a primit semnalul de la Chișinău că vechea troiță s-a degradat, Teodor Ardelean a căutat meșterul potrivit pentru mărețul simbol. A fost găsit în persoana preotului Teodor Bârsan, fiul celebrului meșter Toader Bârsan, cel care a trecut meșteșugul lui și peste Ocean. S-au făcut demersuri, prin Asociația culturală „Familia Română”, pentru a găsi sprijin financiar. Suportul a fost generos din partea Transelectrica S.A. București.

Atașați de idee s-au arătat deputatul Gheorghe Șimon și ex-deputatul Florin Tătaru, care au sprijinit cauza troiței pentru Chișinău. Și așa însemnul creștin și patriotic ajunge în această săptămână în capitala Republicii Moldova. Unde va fi pus pe același loc, în Parcul Central. Evenimentul va spori semnificația sărbătorii prilejuite de Zilele Orașului Chișinău. Sub troița dăruită de spiritul maramureșean este o pisanie în care sunt trecuți cei care nu au uitat legătura noastră cu Basarabia. Momentul va fi ilustrat de cuvintele domnului Teodor Ardelean. Care, la revenirea acasă, ne va povesti cum a fost la Chișinău.

În această vreme cu multe încercări politice, cu rachete care stau la pândă, o troiță poate simboliza tocmai calmul, pacea și înțelegerea între oameni. Îmi aduc aminte de poemul lui Dumitru Matcovschi despre „Basarabia”: „scumpă icoană în inimi purtată/ trecută prin foc și prin sabie/ furată, trădată mereu/ ești floare de dor Basarabie/ ești lacrima neamului meu.” În 15 ianuarie 1992, aflându-mă la Chișinău, am urmat povața lirică a poetului care a fost un simbol al libertății, în vremuri grele și întunecate.

Am scris: „Am auzit țipătul cocoșului în Basarabia/ Când îngerii stăteau la masă cu mine/ Parcă trecea Iisus peste coline/ Vorbind stăpânitorilor lumii./Pe râuri curge sângele memoriei/ Se cântă în Basarabia, se cântă/ (Oare cum se poate cânta/ Cu piciorul pe grumaz)/ Basarabie,/Tristă sabie/ Înfiptă în inima mea/ Pământ negru/ Apele Prutului sângerează/ Doar noaptea ne mai luminează/ Basarabie – sabia mea tristă.”

Fie acest poem umbra troiței de la Chișinău!