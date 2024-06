„Am scris o carte despre fotbalul frumos și despre frumosul din fotbal” (Florin Fabian)

Primul volum al cărții “Poveștile fotbalului romantic”, scris de Florin Fabian, fost jucător și antrenor al FC Baia Mare, a fost lansat marți după-amiază la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș.

La eveniment au participat foști jucători și coechipieri ai autorului, prieteni și jurnaliști.

Despre carte au vorbit dr. Viorel Rusu, dr. Marta Cordea, ing. ec. Cristian Mareș și dr. Viorel Câmpean.

“Sunt pasionat de cărțile vechilor gazetari de sport, Ioan Chirilă, George Mihalache și alții, și mi-am dorit să scriu o carte în care să se regăsească multe personaje din fotbal. În carte apar povești despre echipe, jucători, antrenori, comentatori sportivi și microbiști. Cele mai multe pagini le-am dedicat perioadei interbelice, care, după părerea mea, a fost cea mai frumoasă a fotbalului românesc. Am scris o carte despre fotbalul frumos și despre frumosul din fotbal, care astăzi nu prea se mai regăsesc. Am scris această carte în stilul în care am jucat fotbal, cu multe floricele”, a mărturisit autorul cărții.

Florin Fabian a jucat pentru FC Baia Mare timp de un sezon, în 2006-2007, după care a devenit antrenorul acestei echipe, în 2008-2009, stagiune la finalul căreia a promovat în Liga 2, unde a stat o jumătate de sezon, până în ianuarie 2010. În vârstă de 49 de ani, “Fabi” a revenit în fotbalul maramureșean în iarna lui 2021, ca tehnician al celor de la ACS Comuna Recea, echipă ce evolua la acea vreme în eșalonul secund.