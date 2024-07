A născut în autospeciala SMURD

În zilele noastre, deși programarea unei sarcini și pregătirile necesare acesteia sunt lucruri obișnuite, accesibile pentru multe familii, totuși, momentul venirii pe lume a copilului ne poate lua cu ușurință prin surprindere.

Ceea ce părea a fi o intervenție de rutină a echipajului de prim ajutor SMURD din cadrul punctului de lucru Cavnic, s-a dovedit repede a fi una mai puțin obișnuită.

Alerta a fost dată prin apel la 112 de către familia unei tinere însărcinate, care avea contracții și necesita transportul la spital, pentru a naște în siguranță fetița pe care o purta în pântece. Nimic neobișnuit până aici, însă cum “socoteala de acasă nu se potrivește mereu cu cea din târg”, paramedicii, plt. Rareș Mihalca, alături de mai tinerii lor colegi, sg. maj. Andrei Bonaț și sg. maj. Mihăiță Grigor, au fost cei care au asistat la nașterea micuței Paula.

Echipajul a ajuns prompt la locul intervenției, a evaluat medical pacienta și urma să înceapă transportul, de urgență, al acesteia către Unitatea de Primiri Urgențe.

“Însă, nici bine nu am apucat să pornim la drum, când am realizat faptul că bebelușul se va naște în autospeciala noastră. Am început, de îndată, pregătirile necesare nașterii, după care totul s-a întâmplat foarte repede. Am fost cu toții emoționați, deoarece a fost prima noastră intervenție de acest fel, însă totul a decurs bine, iar momentul în care s-a auzit primul scâncet al bebelușului, am răsuflat ușurați”, a mărturisit Rareș, comandantul echipajului medical.

Cei doi pacienți au fost monitorizați de către paramedici până la preluarea acestora de către un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, care i-a transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.