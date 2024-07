„Abstracţiuni lirice”, prezentate de artistul plastic, Mihail Sârb, într-o expoziţie „unitară, care emană căldură”

Un artist plastic „ancorat deplin în actualitate”, Mihail Sârb a adus pe simezele Galeriei de Artă a Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Baia Mare, „abstracţiuni lirice”.

Expoziţia a fost catalogată de pictorul Ioan Anghel Negrean, ca fiind unitară şi care emană căldură chiar dacă domină verdele. Titlul lucrărilor vine şi completează în mod armonios expoziţia lui Mihail Sârb.

Pictorul Ioan Anghel Negrean a rememorat începuturile artistice ale lui Mihail Sârb, arătând că în momentul în care acesta s-a înscris la master în domeniul Artelor Vizuale, a pornit de la lucrări obişnuite, făcând un salt spectaculos în lumea artei.

„Ce a însemnat Mihail Sârb în momentul în care a intrat în şcoală, în Universitatea de Nord, la master pictură? Împreună cu colegii am văzut nişte lucrări, am constatat că există o oarecare decantare a cromaticii, o posibilitate de realizare a unor transformări, prelucrări cromatice, dar toate acestea erau aşezate într-o cheie arhicunoscută. Nu este un caz singular, este doar un caz fericit pentru care masterul a însemnat o cotitură, o înţelegere a artei picturii într-un mod superior. A pornit de la lucruri cu subiect obişnuit, lucruri spuse frumos, saltul mi se pare că e enorm. Într-un timp foarte scurt Mihail Sârb arde etapele şi ajunge la nişte performanţe ale picturii contemporane”, a punctat Ioan Anghel Negrean.

Expoziţia deschisă la Galeria de Artă a UAP Baia Mare „e una unitară, emană căldură chiar şi în lucrările în care verdele se poziţionează ca dominant, acel verde nu e foarte rece, este pus imediat în plan secund acel roşu care vine cu căldura lui şi atmosfera întregului e foarte unitară cu celelalte. Sunt două lucrări în care apare verdele, nu cu ostenţaţie e totul unit, într-o armonie. Mi-au plăcut şi titlu­rile, acest vintage care îţi dă posibilitatea să scoţi în evidenţă nişte preţiozităţi care s-au acumulat de-a lungul timpului şi pe care le pui în lumina unei expoziţii. Are lucrări şi pe suport rigid unde materialitatea se lipeşte şi creează o densitate şi o structură pusă şi în relief, dar şi lucrări realizate în acrilic, pe pânză, tehnică mixtă”, a adăugat Ioan Anghel Negrean.

Concluzia expoziţiei e că Mihail Sârb e „un pictor ancorat deplin în actualitate”. Expoziţia are „o anumită eleganţă, un anumit nivel artistic rafinat, nu există nimic la întâmplare, totul e un demers plastic în permanenţă cântărit în ansamblu”, a mai spus Ioan Anghel Negrean.

Expoziţia lui Mihail Sârb rămâne pe simeze până în 6 august.