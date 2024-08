Proiect în valoare de 3,5 milioane de lei pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie din Baia Mare

Proiectul are o importanță deosebită pentru băimăreni, având în vedere că se înregistrează tot mai multe infecţii intraspitalicești în spitalele din întreaga țară.

„În echipa Consiliului Județean Maramureș s-a lucrat foarte mult în acești ani cu privire la dezvoltarea cât mai multor proiecte cu impact pentru sănătatea maramureșenilor. Și aici atât la Spitalul de Boli Infecțioase, cât și la Spitalul Județean de Urgență, plus subordonatele lor cum este Policlinica 2, Policlinica Sportivă etc. În toate s-au făcut investiții importante datorate echipei Consiliului Județean Maramureș, oamenilor care au lucrat pentru a atrage cât mai multe fonduri în această perioadă și pentru a profita de orice oportunitate pe care fondurile europene sau guvernamentale ni le-au pus la dispoziție”, a precizat Ionel Bogdan, președintele Consiliului Judeţean Maramureș.

Mai multe proiecte în derulare

„Proiectul a fost de­pus prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNNR), componenta 12, unde de asemenea, avem în completare deja proiectul cu extinderea Ambulatorului, tot pentru Spitalul de Infecțioase. Bugetul este în jur de 3.500.000 de lei și estimăm să fie finalizat până în noiembrie, anul acesta”, a spus Oana Chiorean, șef serviciu Direcția de Dezvoltare și Implementare a Proiectelor din cadrul CJ Maramureș.

„Ca obiectiv general, a fost dorința noastră de a crește calitatea serviciilor medicale și de siguranța pacientului, prin reducerea riscului de apariție a acestor infecții asociate actului medical. Avem și obiective specifice creșterea capacită­ții de control a infecțiilor, reducerea riscului de expunere a pacienților, dar și dotarea compartimentelor relevante cu aparatele și dispozitivele specifice și nu în ultimul rând, creșterea gradului de confort a pacienților”, a mai precizat responsabilul de proiect.

Contractul de finanțare a fost semnat undeva în luna martie, iar de atunci, echipa internă a lucrat la pregătirea procedurilor de achiziție publică, unele fiind finalizate. „În prezent, avem în derulare procedura privind achiziționarea echipamentelor. Vom avea și activitatea specifică de dotare efectivă”, mai spune Oana Chiorean.

Ce anume se achiziționează

Practic, prin acest proiect se dotează compartimentele relevante cum ar fi cel de microbiologie și Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale. „Împreună cu colegii și partenerii din proiect de la Spitalul de Boli Infecțioase, cu dr. Mihaela Sabău, s-au identificat unele necesități. Prin urmare s-a propus achiziționarea de echipamente și aparatură de laborator care să permită implementarea expresă și unitară a acelor standarde EUCAST și, de asemenea, sisteme de climatizare și purificare a aerului, sisteme automate și echipamente, precum și dispozitive de dezinfecție a aerului și a suprafețelor”, a explicat Oana Chiorean.

Vor mai fi, de asemenea, echipamente necesare pentru implementarea sistemelor de monitorizare și trasabilitate și controlul sterilizării instrumentarului medical, precum și echipamentele care sunt destinate neutralizării materialelor contaminate.

„Vom avea analizatoare automate de identificare a microorganismelor, dar și de efectuare a antibiogramelor, echipamente automate pentru testarea sensibilității la antibiotice”, a mai precizat Oana Chiorean.

La dotări se mai amintește de sisteme de ventilare specifice, așa cum se cere, cu filtru hepa, dezinfecție, decontaminare aer sau suprafețe și echipamente de dezinfecție prin tehnică UV.

Infecții nosocomiale în creștere

Investiția vine în contextul creşterii numărului de analize medicale efectuate aici. „Dacă la momentul depunerii cererii de finanțare când s-a cerut o situație a numărului de probe analizate de la compartimentul de microbiologie în 2019 erau undeva la 9.573, în 2023 avem în jur de 32.493 de probe. Sigur, perioada s-a suprapus și cu o parte din perioada Covid, dar totuși, creșterea este exponențială. Mai avem încă o parte de dotări pentru serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și, la fel, s-au propus prin proiect tot ceea ce s-a identificat a fi necesar, respectiv aparate de nebulizare pentru dezinfecția încăperilor, dispozitive portabile și diferite echipamente pentru eliminarea materialelor din celuloză sau pentru compactarea și izolarea etanșă a materialelor deja contaminate”, mai arată șefa Direcției de Dezvoltare și Implementare a Proiectelor.

Dr. Mihaela Sabău a precizat, de asemenea, că numărul infecțiilor asociate actului medical sunt în creștere și sunt foarte greu și de identificat, și de tratat, din cauza faptului că sunt cauzate de niște agenți multidrog rezistenți.