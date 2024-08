Despre răspântiile țării

Fac parte dintre acei jurnaliști care doresc să pună în evidență partea plină a paharului din lumea în care trăim, dar realitatea îmi oferă ocazii mai rare pentru asemenea pledoarie. Așa că sunt atent la pulsațiile vremii pentru a mă oglindi în lumea reală, care are multe capcane și întorsături. Profesorul Andrei Marga mi-a atras atenția asupra unei cărți și a unui autor cu serioase exerciții în comentarea acestei lumi. Este vorba despre volumul „România la răspântie” (Editura RAO, 2024, 614 pagini), scrisă de Marian Nazat. Autorul îmi este cunoscut din presă, așa că mi-am procurat repede cartea. Mi-am dat seama, după lectura ei, că a te pronunța cu evaluări personale asupra miezului actualității nu este la îndemâna oricui. Destui care încearcă o asemenea aventură au o cultură sumară și ating în treacăt faptele.

Nu este cazul volumului în discuție, o incitantă și argumentată culegere de articole scrise din 2021 încoace, organizate sistematic și având în centru aspecte ale lumii noastre agitate, dar și semnificația războiului din Ucraina. Autorul, fost procuror, acum avocat la Baroul București, a scris mai multe cărți cu mesaje curajoase, asumate de logica demonstrației. Despre cartea pe care o prezint, profesorul Marga spune: „Impecabil scrisă și încadrată în repere universale, cartea lui Marian Nazat este acum la noi cea mai profesionalizată și mai vizionară reflecție a unui jurnalist asupra actualității ca întreg.”

M-am convins că are deschideri spre interogații cu răspunsuri prompte. Abordările refuză clișeele terne asupra unui subiect, de aici mulți vor putea rămâne surprinși de curajul ideilor din carte. Lămuritor pentru tonul volumului este citatul din Zinoviev, care este motto: „În bătălia dintre doi idioți atotputernici nu e loc pentru un pitic deștept. Poți sfârși băgat la apă, fie de unul, fie de altul – sau de amândoi deodată. Mai bine să te ferești din drum. Fă-o însă atât de discret, încât nimeni să nu dea atenție ieșirii tale din scenă.” Cum spuneam, în centrul multor articole este războiul din vecinătatea hotarelor noastre oropsite. Autorul, preocupat de această tragedie, a strâns destule deziluzii și spaime pornite din vitregia unei sorți naționale decise de o geografie neprielnică, ostilă chiar. Nu a ocolit nici spectacolul, adesea funest, oferit de actorii politici actuali, cu implicații, de regulă nefaste, asupra românului, aflat dintotdeauna supt vremi, se destăinuie autorul pe ultima copertă.

Operațiunea militară specială pravoslavnică i-a deschis lui Marian Nazat alte căi de înțelegere a trecutului nu doar recent al țării noastre. Că e tare complicat să fii lucid și obiectiv când ai picat la răspântie. Autorul scrie despre România, colonie ba sovietică, ba americană, despre coaliția disperării, despre dascălii de ieri și analfabetismul funcțional de azi, despre Putin și coada înghețată a lupului. La planurile altora despre România este invocată opinia doamnei Alina Ynayeh, director al organizației americane German Marshall Fund, care spune într-un interviu că „planurile României sunt desenate la Washington și la Bruxelles, nu la București. Este evidentă lipsa de responsabilitate a liderilor politici.”

Partea a doua a cărții este dedicată războiului din vecini. Se întreabă Rusia încotro? România este prinsă între elefanți. Putin și piticii de la Kremlin. Lavrov și evreii. Cine conduce lumea? Eterna și frisonata Rusie. Ucraina, cea mai tristă planetă. America, mormântul unei iluzii. Chiar am înnebunit cu toții? Sunt câteva din articolele din partea a doua a cărții. Lectura ei m-a pus să-mi revizuiesc unele păreri despre țara mea și lumea noastră. Alte opinii mi-au rămas cum au fost. De aceea mi se pare extrem de folositoare lectura ei că ne pune în stare de a ne limpezi unele păreri. O carte despre răspântiile țării. Profesorul Marga, care m-a îndemnat spre carte, spune că ea îi amintește de reflecțiile lui Liviu Rebreanu, foarte probabil cea mai lucidă minte a României anilor treizeci.

Frumos elogiu acestei cărți și autorului ei! Voi mai reveni asupra unor articole din acest incitant volum.