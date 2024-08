Test de „orăşenism” cu străzi pe care n-aţi călcat

Cât de bine ne cunoaştem oraşul?

Am accesat în primul rând zona de sub deal, municipiul din SubCarpaţi, având mari aşteptări de la areal. Pe Valea Roşie, spre Dealul Florilor, am găsit două străduţe neumblate, poate noi: strada Măgura şi strada Construcţiei. Deasupra Spitalului TBC, plin de străduţe ce merg până sus, “unde se-avântă vulturii”: Ciocârliei, Grigore Ureche, Sănătăţii, Viilor şi legendara Nucului, cea cu pârâu etern roşu şi care se termină sus pe deal cu case părăsite, cimitir uitat şi stână de oi. Ceva mai jos, alte străzi noi, date de nevoia de extindere, de dezvoltare, din zona Metro: străzile Păpădiei, Brânduşilor, Cristian, Lămâiţei, Liliacului. Privind harta, dar şi în teren, am descoperit o serie de ministrăzi, cu abia câteva case. Interesant, alte străzi nu au încă nume, mult mai lungi ca cele ce le vom aminti. Mălinului, Dorobanţilor, Castanilor, Şoimului, Mierlei, Privighetorii, Banului. O altă stradă odinioară circulată, acum uitată e cea spre cariera părăsită, Fierăstrăului. La fel, sub Dealul Crucii mai sunt străzile 16 februarie, Colinei, Plaiului, Cerbului. O surpriză, evident nu ne aşteptăm să fie foarte bună, e strada Colonia Topitorilor, care, conform Google, merge până la lacul Bodi Ferneziu! Cât despre cartierul Ferneziu, are la rându-i străzi pe care, de n-ai avut treabă, n-ai avut ce căuta chiar băimărean fiind: Agrişelor, Arenei, Răzoarelor, Valea Cerbului, Fragilor, ori cele din zona industrială şi a romilor: Avântului, Valea Stejarului, Bodi, Zefirului, Uzinei, Gutinului, Holmului, Ecoului, Haiducilor(!!!). Pe cealaltă parte, spre Limpedea, ai străzile Câmpul lui Traian, Tăul Roşu sau Valea Glodişor. Aflăm că drumul judeţean odinioară disputat între oraş şi judeţ de la Ferneziu spre Firiza (cine-l asfaltează, nu altceva…) se numeşte strada Imaşului, ce are străduţe radiante fără nume, cu vile. Mai puţin cea a Vălinilor ori a Lacului, cea cu barieră. În Firiza, avem alte străzi mai pu­ţin cunoscute: Pandurilor, Lebedei, Fântânele, Brazilor, Ţapinarilor, Forestierilor. Ori alta minusculă, strada Dâmbului.

În sudul oraşului, alte surprize. În zona dealului Groşilor, străzile Forestierului, Sebeşului, Vrancei, Chioarului, Codrului, Murelor, Copalnic, Plopului. Dar nici una nu se compară cu strada Craica, o minunăţie de mostră de dezvoltare urbană, cum de altfel se vede şi-n foto, propriul experiment de favellas/bidonville. Pe centura actuală a oraşului… până apare altă centură, avem străzile Maravet, Fabricii, Bazaltului, Topazului, Islazului-cea utilă ce dă din centură în zona depozitelor. Altă stradă de talia Craicăi e Iazului, cea din spatele Auchan, cu staţia de epurare, adăpostul de câini şi cartier de romi.

Iar dacă sighetenii se distrează bine la citirea listei de străzi necunoscute băimărenilor, le amintim nenumăratele fire de stradă a Hotarului din Iapa sau strada Cearda. La fel, străzile Câmpul Negru, cea cu ursul coborât la oraş sau Dea­lul Cetăţii. Interesant de parcurs ar fi strada Valea Cufundoasă, ce face totuşi legătura municipiului cu propria legendară stradă Şugău, cea izolată şi împărţită cu comuna Vadu Izei. Există acces direct, mergem să vedem de ce fel! La fel, pe lângă Tisa şi pe graniţa cu Ucraina şi cu un război, avem la Sighet străzile Primăverii, Crişan, Mioriţa, Progresului, Dorobanţilor, Morii. Dincolo, în câmp, avem “centura” Doboieş şi Lazu Şesului, plus o altă stradă surpriză, a Mocăniţei (clar miroase a fostă linie îngustă pentru lemn şi sare…) ce se întâlneşte cu strada Sărată şi strada Şesului şi iese aparent… în Rona de Sus şi spre Coştiui! Altă stradă musai de parcurs!