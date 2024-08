DEIS, o asociaţie cu şi pentru tineri, la 14 ani de activitate (I)

Asociaţia pentru Dezvoltare prin Educaţie, Informare şi Susţinere – D.E.I.S. a sărbătorit, recent, 14 ani de activitate. Organizaţia are în vedere proiecte în toate domeniile de activitate, iar rolul celor implicaţi este de voluntariat.

“Asociaţia DEIS este o societate bazată pe educaţie, iubire şi respect, în care tinerii sunt ascultaţi, implicaţi şi valorizaţi. Misiunea ei este aceea de a pregăti tineri capabili să ia cele mai bune decizii pentru ei şi comunitate, prin a le crea contexte în care să descopere şi să se dezvolte armonios”, subliniază directorul Asociaţiei DEIS, Diana Sabo. Ea a avut amabilitatea să ne ofere un interviu, care va fi publicat în două părţi, în care ne dezvăluie, printre altele, modul cum a luat fiinţă organizaţia, proiectele care s-au derulat de-a lungul celor 14 ani de activitate, oportunităţile oferite tinerilor, de cine este susţinută din punct de vedere financiar, cum pot tinerii să devină membri ai asociaţiei sau cu cine are parteneriate.

Reporter: Recent, Asociația DEIS a sărbătorit 14 ani de activitate. Cine a pus bazele acestei organizații și cu ce se ocupă?

D.S.: Asociația pentru Dezvoltare prin Educație, Informare și Susținere – D.E.I.S. a fost înființată în vara lui 2010 de 3 prieteni: Diana, Dani și Luka, colegi la Casa Tineretului, la Fundația Maratin, organizație în care ne-am format și am învățat să lucrăm cu și pentru tineri. De acolo organizația și-a urmat cursul firesc de dezvoltare, în funcție de oamenii care s-au alăturat proiectelor noastre. Am început o colaborare care durează până acum cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, cum se numea atunci, dezvoltând Centrul de Tineret Baia Mare.

Scopul DEIS este dezvoltarea comunității, prin implicarea activă a tinerilor și a lucrătorilor de tineret în viața socială, prin crearea și implementarea la nivel local, național și internațional a unor proiecte în următoarele domenii: tineret, educație, cultură, training, asistență socială, drepturile omului, spirit civic, artă, sport, divertisment, mass-media, petrecerea timpului liber, sănătate, social, drept, ecologie, protecția mediului și turism. Viziunea Asociației DEIS este o societate bazată pe educație, iubire și respect în care tinerii sunt ascultați, implicați și valorizați. Misiunea noastră este să pregătim tineri capabili să ia cele mai bune decizii pentru ei înșiși și comunitate, prin crearea unor contexte în care aceștia să se autodescopere și să se dezvolte armonios.

R.: În ce fel de proiecte a fost implicată de-a lungul existenței și în ce programe este angrenată asociația?

D.S.: Activitatea noastră s-a axat pe programe și proiecte cu și pentru tineri la nivel local, național și internațional. Am oferit tinerilor oportunități de dezvoltare prin activități de formare, dezvoltare de competențe și petrecere a timpului liber.

Pe parcursul ultimilor doi ani, organizația s-a dezvoltat în două direcții principale: programe de tineret (având ca participanți tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani și lucrători de tineret) și programe sociale (având ca beneficiari refugiați ucraineni de toate vârstele și femei din medii diverse). În domeniul tineret, Asociația DEIS manageriază Centrul de Tineret din Baia Mare, ca parte a unui parteneriat cu Direcția Județeană de Sport Maramureș, care deți­ne momentan locația și asigură utilități pentru aceasta. Centrul de Tineret din Baia Mare este un spațiu sigur pentru tineri. Aici, Asociația DEIS, prin lucrătorii săi de tineret, oferă servicii gratuite de consiliere, informare și educație non-formală tinerilor din comunitate. În același timp, acesta este un spațiu în care tinerii își co-creează activitățile și experiențele de învățare, prin implicarea activă în calitate de voluntari și membri ai Centrului de Tineret. În prezent, programul de Membership al Centrului de Tineret are înscriși peste 250 de tineri, cu vârste cuprinse între 14 și 29 de ani, printre care se regăsesc 4 etnii (români, ucraineni, maghiari și romi), membri ai comunității LGBTQIA+ și tineri care se confruntă cu diferite provocări (probleme economice, provocări familiale, provocări de sănătate mintală etc.). De asemenea, Asociația DEIS oferă oportunități de formare, acreditare și specializare în meseria de lucrător de tineret, promovând meseria la nivel local și național. În domeniul social, Centrul comunitar ROUA a fost înființat în 2022 ca spațiu sigur pentru refugiații ucraineni sau persoanele strămutate în urma războiului din Ucraina, care a fost co-creat de o coaliție de opt organizații de tineret din comunitate și femei ucrainene. În prezent, ROUA este un spațiu sigur pentru femei și familii din diferite culturi, cu servicii și activități integrate, co-create de Asociația DEIS și Asociația City Makers împreună cu femei din România și Ucraina. Centrul comunitar oferă următoarele servicii integrate: informare și consiliere pentru obținerea protecției temporare, informații despre resursele comunității (ex: medicii de familie) și facilitarea conexiunilor cu aceasta, lecții de engleză și română, sesiuni gratuite de psihoterapie, supravegherea copiilor și activități educaționale pentru copii, evenimente comunitare pe teme diverse, sprijin psihosocial din partea asistenților sociali, ajutor umanitar. În prezent, în Comunitatea ROUA sunt înregistrate aproximativ 150 de familii ucrainene vulnerabile care beneficiază de serviciile centrului. Cei mai mulți dintre ei se confruntă cu un risc ridicat de sărăcie severă și excluziune social. Comunitatea totală are peste 1.000 de membri adulți, dintre care 80% sunt femei, majoritatea fiind singurele persoane adulte care îngrijesc restul familiei (copii și vârstnici).

În ultimul an, Centrul Comunitar ROUA și-a extins serviciile și către femeile românce din comunitate, cu grupuri de suport și evenimente informative pentru mame.

R.: Cine poate participa la activitățile DEIS?

D.S.: În primul rând, Asociația DEIS este o organizație de și pentru tineret, deci orice tânăr cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani este mai mult decât binevenit să participe la activitățile noastre. De fapt, mare parte din activitățile noastre de tineret sunt inițiate chiar de către tinerii noștri voluntari sau de alți tineri cu inițiativă din comunitate și implementate de către ei, cu sprijin și ghidare (unde este nevoie) din partea lucrătorilor de tineret. În al doilea rând, prin activitățile Centrului Comunitar ROUA ne adresăm ucrainenilor strămutați în comunitatea noastră ca urmare a războiului. Acolo, oferim servicii care sprijină integrarea socială și construirea de comunități pentru toate vârstele. Nu în ultimul rând, ne adresăm și mamelor și femeilor din comunitatea noastră care au nevoie de sprijin emoțional și de informații din surse sigure. Cu toate că este un domeniu nou de activitate, avem deja peste 100 de femei în comunitatea “Cafeneaua mămicilor” și doi specialiști (un consultant în alăptare și un psiholog) alături de care construim o comunitate și încercăm, încet, să ne susținem reciproc și să construim noi inițiative pentru femei și copii. (va urma)