Baia Mare, înconjurată de amenințări

Încă o sursă de poluare?

Vă mai amintiți orașul acela american unde apa de la robinet avea urme de poluare? Nu e unul, sunt Jackson, Flint, Baltimore, părți din New York și din Hawai. Și ce circ au făcut… Baia Mare este înconjurată efectiv de surse de poluare și noi nu avem nimic de zis, ne plătim cuminți taxe, impozite, facturi. Pe lângă cele binecunoscute, se întrevede o nouă sursă… să sperăm că visăm.

Dar înainte, să ne facem autoportretul urbanistic, cu lista surselor de poluare băimărene, din toate punctele cardinale. La vest avem iazurile și haldele cu steril și lacul cu cianuri al Romaltyn. Cu prafurile ce se ridică pe timp de vară de pe ele, duse… unde bate vântul. La sud, avem pârâul Craica, poluat de cartierul cu același nume și nu numai, vom reveni asupra lui. Adună atât levigatul de sub depozitele de gunoi cât și ape uzate de la firmele din zonă. Tot sursă de poluare se pune a fi și cartierul Craica, tot la sud. Evident, plus depozitul de gunoi din intersecția de pe centură. Spre est, avem iazul de steril din Tăuții de Sus, care face exact același lucru ca cele din vest. Se adaugă Săsarul care vine gata poluat de la minele din amonte, plus fostele platforme industriale, cu flotația centrală și combinatul Phoenix. Pe care, se spune, nu se face zonă rezidențială ca la IMRAUT, ci câmp de fotovoltaice. Mult succes să le apărați… În fine, spre nordul Băii Mari aveam apele poluate de la mine, cea de pe strada Nucului de la ieșire, cât și Firiza ce adună mai la vale apele de la mina Herja, doar se vede pe vale.

La toate cele de mai sus se adaugă o suspiciune a noastră. Știți dealul acela pe care îl urci/cobori din Ferneziu ca să ajungi în Firiza? De când s-a făcut canalizare pentru satele/cartier din amonte, acolo miroase a r… hat. Ba pute. A canalizare. Recunoaștem, am intrat în pădure, să vedem dacă nu este vreo deversare sau o epurare dosită. N-am găsit decât traseu de linie de tensiune, e junglă acolo. Dar miroase îngrozitor, inclusiv din mașină, în trecere. Teama cea mai mare nu este mirosul, cât vecinătatea, peste drum, cu acumularea și barajul Berdu, de la baza barajului Firiza, unde se decantează apele ce pleacă spre stația de tratare și ajung la noi la robinet. Dacă se infiltrează din canalizare în Berdu, suntem expuși unor riscuri majore. După ce că, dacă e să luăm de bună concluzia raportului antisecetă a comisiei de Situații de Urgență, recent petrecute, e de făcut un control sus în Firiza și Blidari, la unii care continuă să deverseze canalizările în râul Firiza. Cum ar veni, au canalizare, dar nu s-au conectat la ea, doar costă.

Așa se face că Baia Mare e înconjurat efectiv de factori de risc de mediu. Din care nici unul nu se estompează în timp (tocmai se răscolește deșeul de minereu de plumb de la Romplumb și se cară cu camioane…), ba mai apar și altele!