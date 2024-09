Adevăruri despre penuria de apă

Maramureşul are de-a face cu seceta. Era greu de crezut odinioară, la ce bazine hidrografice avem. Specialiştii ce nu vor să îşi decline public identitatea ne spun că sunt mai mulţi factori. Nu doar seceta prelungită şi încălzirea globală. Nu am avut grijă de pădure, nici de sursele de apă, odinioară păreau infinite. Apoi, a crescut enorm consumul. Enorm!

Am intrat prin urmare în două din localităţile afectate şi am întrebat edilii. Baia Sprie e una din localităţi, ţinând cont că Săsarul a stat efectiv câteva zile. Acum, de pe podurile din orăşel îl vezi curgând, dar nu e clar cât e deversare şi cât râu. La fel şi-n Baia Mare cu Săsarul. “La noi e aceeaşi problemă, an de an. În noul proiect POIM vom ajunge cu alimentare cu apă dinspre Firiza spre Tăuţi, Satu Nou şi alte câteva zone şi atunci ne va ajunge apa. Acum, ne alimentăm din surse subterane şi supraterane. Am atras cam tot ce înseamnă sursă de apă de la noi. Inclusiv din lacul Bodi, cât să nu afectăm. Da, noaptea se opreşte apa, în rest este. Soluţia este pompare dinspre Firiza, pentru o parte din oraş şi localităţi aparţinătoare”, ne spune Alin Bîrda, primarul oraşului Baia Sprie.

Vecinii din Şişeşti au şi ei probleme cu apa, şi tot istorice. Interesant, nu în toate satele. “Am înţeles că revine programul POIM, au câştigat 8 milioane de euro. Aşteptăm şi noi, şi Baia Sprie. Vom primi cam 5 kilometri de reţea, facem proiect pentru alţi 60 de kilometri. La acest moment, avem reţele şi surse locale, sunt peste 20 de reţele de apă în Şişeşti. La toate s-au făcut reabilitări cu sprijinul primăriei. Nu e apa la program, probleme avem doar la Cetăţele şi la Bontăieni. Dar vă rog să subliniaţi: apa în Şişeşti e gratis! Adică întreţinând reţelele, am cerut o taxă modică de 100 lei/gospodărie/an, pe care nimeni nu vrea s-o plătească! Apoi, vă dau un singur exemplu. La bloc, m-am interesat, se consumă 0,300 mc apă/zi. La noi, se consumă 1,2 mc apă/zi/familie! Calculaţi Dvs ce risipă se face. Avem undeva un bazin de 124 mc în deal, se umple în 24 de ore, e consumat zilnic de 80 de familii!”, spune Mircea Tentiş, primar al comunei Şişeşti.

Altfel spus, anunţurile puse la nervi de câte un edil din Maramureş pe social media nu sunt exagerate. Când cer oamenilor să se oprească în a stropi mălaiul cu apa tratată, în a uda asfaltul din faţa casei, în a umple săptămânal piscine. La cealaltă extremă, ne spune un cititor via ştirile Pro Tv, în ţară se pun demult bidoane la ciotorne şi se adună apă menajeră pentru canalizare. Şi pentru grădini. Viena şi Berlinul adună de ani buni toată apa de ploaie, pentru spaţiile verzi. Poate e vremea să învăţăm să facem economii, să coexistăm. Sau măcar să ne contorizăm şi să plătim fiecare după consum.