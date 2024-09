(În)SEMNE la Copalnic-Mănăștur

De peste 15 ani încoace, ziua de sâmbătă, din cadrul „Serbărilor comunei Copalnic-Mănăștur”, este prilej de reîntâlnire a comunității locale, a prietenilor și invitaților comunei – ca într-un fel de clacă, pentru a prezenta, a discuta și a dezbate proiectele și evenimentele culturale la care am fost părtași în acest an. Întâlnirea din acest an este pusă sub titlul „(în)SEMNE” și reunește trei proiecte culturale care pun în valoare patrimoniul cultural al comunei:

Proiectul cultural „Porți de șură din Țara Chioarului (I) – comuna Copalnic-Mănăștur” este un demers care vizează cercetarea și promovarea unor artefacte cu valoare etnografică existente încă în satele comunei Copalnic-Mănăștur. Pe scurt, se urmărește identificarea și inventarierea porților de șură având elemente decorative din lemn (aproximativ 150 de obiective), documentarea, fotografierea, cartarea și promovarea lor, prin metode și tehnici de cercetare clasice și moderne. În cadrul evenimentului de sâmbătă, va fi prezentată o expoziție cuprinzând desene, schițe și fotografii ale porților de șură cercetate până în prezent și lansarea site-ului web al proiectului.

Expoziția „Fotografie și patrimoniu cultural” aduce în fața publicului 40 de lucrări fotografice și 30 de obiecte ceramice realizate de tinerii artiști în satele comunei, în cadrul unui proiect al Asociației ARIPI. Scopul proiectul desfășurat în această vară a fost acela de a contribui, prin organizarea de ateliere tematice și sesiuni foto în teren, la formarea unei generații mai conștiente de valoarea moștenirii noastre culturale și, de asemenea, să ajute comunitatea locală să conserve și să promoveze elementele patrimoniului cultural specifice Țării Chioarului, la nivel județean și național.

În cadrul evenimentului de sâmbătă, vor fi prezentate Revista de Cultură „Nord Literar” și volumul în curs de apariție „Buzura la Berința – Locul de unde n-a plecat niciodată”, autor Dana Buzura-Gagniuc. Se vor prezenta, de asemenea, suplimentele pe care revista le-a editat în ultimii doi ani, sub forma unor antologii, care tezaurizează genuri literare și autori publicați de-a lungul timpului în revistă. Volumele și revistele prezentate vor fi donate Bibliotecii Comunale din Copalnic-Mănăștur. Cartea dedicată prozatorului Augustin Buzura este un decupaj al timpului și al spațiului copilăriei și adolescenței sale. Multe dintre personajele, locurile și întâmplările descrise în carte au legătură cu școala din Copalnic-Mănăștur, care îi poartă numele și cu spectaculoasa mitologie locală.

Evenimentul va avea loc azi, 7 septembrie, de la ora 17, la Căminul Cultural „Marieta Anca” din Copalnic-Mănăștur, avându-i alături pe inițiatorii, partenerii și colaboratorii implicați în desfășurarea celor trei proiecte: Asociația ARIPI, Revista de Cultură „Nord Literar”, Facultatea de Litere din Baia Mare, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – secția Museikon, Direcția Județeană pentru Cultură Maramureș, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, Aedilis Proiect, Atelier IF arhitectură, Biroul de arhitectură C.O.B.A, Association Roumaine des Professeurs Francophones – Filiale Maramures, Școala Gimnazială „Augustin Buzura” din Copalnic-Mănăștur, Fundația Archeus, Dream Light Visual, Atelier Chira-Art, Asociația Șura. Proiectele „Porți de șură din Țara Chioarului (I) – comuna Copalnic-Mănăștur” și „Fotografie și patrimoniu cultural” sunt realizate cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș.