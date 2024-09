Magia măştilor tradiţionale în viziunea Vanessei Singenzia, la Bârsana

Magia măștilor tradiționale românești a putut fi descoperită într-o nouă perspectivă, în viziunea artistei Vanessa Singenzia, la Muzeul Școlar din Bârsana.

Vernisajul face parte din programul de rezidențe în România Remarcabilă, în care cinci artiste și-au mutat ateliere la sat, unde au creat lucrări care explorează revitalizarea moștenirii culturale prin integrarea spațiilor naturale, prin conectarea la povești locale, tradiții, obiceiuri existente sau în pericol de a fi uitate și care merită să fie date mai departe generațiilor viitoare. Lucrarea Vanessei Singenzia, „Ielele – The Ugly and the beautiful” se concentrează „pe universul măștilor tradiționale, adânc înrădăcinate în cultura populară românească. Folosind ceramica ca mediu de expresie, fiecare mască devine o poveste unică, un simbol al continuității și adaptabilității tradițiilor noastre străvechi. Aceste măști transmit nu doar mituri și legende, ci și o întreagă filozofie de viață, respectul față de natură și misterele existenței. Lucrarea este un omagiu adus acestei tradiții bogate și un efort de a păstra și reînvia un simbol cultural de neprețuit, transformându-l într-o expresie artistică contemporană care vorbește atât despre trecut, cât și despre prezent”. Proiectul este finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și co-finanțat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.