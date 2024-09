Începe construcția primei grădinițe confesionale din Maramureș

Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, alături de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și al Sătmarului, și înalți reprezentanți ai Episcopiei Ortodoxe Române au pus astăzi piatra fundamentală a primei grădinițe confesionale din Maramureș.

“Punerea pietrei fundamentale a primei grădinițe confesionale din Maramureș, “Maica Domnului – Împărăteasa Îngerilor”, reprezintă un moment simbolic cu un scop extrem de important: binecuvântarea prin rugăciune a locului unde va fi această construcție esențială pentru educația copiilor maramureșeni și pentru păstrarea valorilor creștine”, a declarat Ionel Bogdan în cadrul evenimentului.

Lucrările de construcție ale acestei grădinițe vor începe de luna aceasta, va face parte din ansamblul arhitectural al Bisericii Ortodoxe “Nașterea Domnului”, iar perioada de execuție este de 12 luni. Grădinița va oferi cele mai bune condiții de educație și îngrijire celor 120 de copii preșcolari. Aceștia vor fi organizați în 6 grupe, fiecare de câte 20 de copii, iar grupele de vârstă sunt 3-5 ani și 5-6 ani.

Imobilul va dispune de un spațiu de joacă și recreere împrejmuit, în curtea interioară, cu o suprafață de 630 metri pătrați, sală de mese cu o capacitate de 40 de locuri, bloc alimentar, grupuri sanitare, cabinet medical, birouri și spații administrative.

“Credința și educația sunt pietre de temelie ale unei societăți ancorate în valori și principii solide și de aceea cred că această nouă grădiniță va contribui cu succes la construirea viitorului nostru.

De-a lungul acestui mandat, am investit constant în educație, am premiat excelența și elevii cu rezultate deosebite la învățătură, pe cei cu rezultate remarcabile atât la examenele de Bacalaureat, cât și la Eevaluarea Națională, am organizat tabere pe diferite domenii, precum limba română, istorie, sport, pentru elevii olimpici, cât și pentru copiii cu diabet. De asemenea, le oferim și anul acesta primul ghiozdan celor 2550 de elevi din clasa pregătitoare, din dorința de a susține și încuraja primii pași ai copiilor în lumea școlii.

Ultimul proiect pe domeniul de educație care a fost aprobat în ultima ședință a Consiliului Județean privește finanțarea a cinci cluburi de robotică din patru licee din Maramureș, susținând astfel inovația și dezvoltarea tehnologiei.

Sunt recunoscător că alături de colegii mei din Consiliul Județean Maramureș și alături de Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și a Sătmarului facem pași concreți și pentru construirea primei gră­dinițe ortodoxe din județul nostru.

Mulțumesc Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Prea­sfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhid. Teodosie Bud, consilier economic, și părintelui arhimandrit Ioachim Tomoiagă, consilier al Sectorului social-filantropic și misionar pentru implicarea în realizarea acestui proiect.

Dumnezeu să ne ajute să ducem la capăt acest proiect important pentru copiii Maramureșului și pentru comunitatea noastră”, a afirmat președintele Consiliului Județean Maramureș.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Maramureș