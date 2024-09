Oportunitate de voluntariat în Baia Mare

Team for Youth Association invită voluntarii (din Uniunea Europeană) să aplice la ultimele posturi rămase pentru proiectul Anul 3 din Baia Mare.

Perioada de activitate propusă este octombrie 2024 – decembrie 2024 (de la 1 luni la 3 luni).

Voluntarii vor fi implicaţi în acţiuni de mediu, educație și interculturalitate.

“După participarea la aceste proiecte, voluntarul va dobândi un set de competențe și abilități (inclusiv abilități „soft” și „de viață”) care îi vor ajuta în viitorul lor. În plus, vor avea șansa de a descoperi o nouă cultură, de a cunoaște oameni noi, de a studia o nouă limbă și de a-și îmbună­tăți abilitățile de comunicare în limba engleză”, este anunţul celor de la Team for Youth Association.

Cazarea, hrana și banii de buzunar sunt finanțate integral, iar deplasarea internațională este rambursată pentru voluntar.

Mai multe detalii puteţi afla accesând linkul: https://www.t4uth.ro/ecs/esc-opportunities/year-3/