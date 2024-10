Opriți, aici e vama Bender!

Scriu mai rar despre realită­țile basarabene, deoarece în ultima vreme mi-am rărit trecerile peste Prut. Iar mie îmi place să scriu despre fapte văzute, trăite la fața locului, despre oameni cu farmecul poveștilor. Așa am scris cartea „Ochii Basarabiei”. Nu-i așa, domnule dr. Teodor Ardelean? Că împreună am bătut de multe ori drumurile Basarabiei. Dar mi se întâmplă să am informații de la prietenii basarabeni, cărora le dau crezare. Mulți dintre ei au trecut prin porțile Maramureșului. Următoarea poveste din acest izvor se trage. Ea a fost spusă de scriitorul Dumitru Crudu. Care, împreună cu poetul Emilian Galaicu-Păun, poeta Maria Ivanov și jurnalista Elvira Moroșan, au fost invitați să se întâlnească cu elevi de la un liceu din Bender, adică Tighina.

La vamă, cei patru au fost opriți, percheziționați, interogați brutal. Încă din momentul în care grănicerul din spatele ghișeului le-a luat actele, acesta s-a schimbat la față, le-a închis fereastra în nas și a dat un telefon suspect. Au fost întrebați superiorii dacă cei patru scriitori români pot merge mai departe. Peste puțină vreme, mașina a fost împresurată nu numai de angajați ai vămii, ci și de ofițeri ai securității transnistrene, o filială a FSB-ului rusesc. Le-au luat documentele de identitate, au cercetat mașina. Scopul era ca scriitorii să fie împiedicați să ajungă la întâlnirea cu elevii.

Ofițerii le-au reproșat că au prea multe exemplare din revista Timpul, din România. Au obiectat că sunt și cărți în limba română pentru elevii Liceului Alexandru cel Bun, din Tighina. Au răsfoit revista. Au descoperit mai multe articole care susțin Ucraina și condamnă invazia rusească. Chiar au confiscat mai multe numere din revistă. Mașina a fost trasă pe dreapta. Autoritățile din Transnistria au fost deranjate că multe numere din revistă sunt ilustrate cu imagini din Ucraina. Ofițerii au adoptat un ton răstit și supărat. Au curs numeroase întrebări iscoditoare.

La toate întrebările puse, ofițerii știau răspunsurile. Știau că persoana la care mergeau scriitorii era profesoară de limbă română, iar scopul drumului era întâlnirea cu elevii. Făceau toate manevrele, pentru a le zădărnici călătoria. Dumitru Crudu scrie, pe Facebook, că scopul securiștilor era să-i oprească să ajungă la întâlnirea cu elevii, dar și să-i aresteze sub pretext că revistele din mașină au articole care condamnau invazia rusească în Ucraina. Asta li se părea de neacceptat. Scriitorii basarabeni mergeau pentru a treia oară la liceele românești din Transnistria, adică zona ocupată a Republicii Moldova, dar pentru prima dată au fost tratați în acest fel umilitor.

Mașina, cu portbagajul deschis, în fața căreia stăteau scriitorii români, era înconjurată de securiști și militari, unii dintre ei cu grade înalte, fiecare dintre ei încercau să-i intimideze, să-i sperie înainte de a fi arestați. Dumitru Crudu caută o soluție. Ia legătura telefonic cu reprezentanții Ministerului Reîntregirii din Republica Moldova, povestind situația ivită. Cert este că securiștii transnistreni au ales să le remită actele și să-i lase liberi. Dar nu le-au permis să ajungă la Tighina, ci le-a arătat drumul spre Chișinău. Când ofițerii au fost întrebați dacă se pot întoarce fără reviste și cărți, răspunsul a fost categoric: NU. Niciodată!

Scriitorii români au fost trecuți pe o listă neagră a persoanelor indezirabile. Dumitru afirmă că în ultima vreme, de când la Chișinău a venit un alt ambasador rus, Tiraspolul și-a schimbat retorica, adoptând o poziție foarte dură față de cetă­țenii Republicii Moldova, care susțin Ucraina. Așa că zona separatistă a intrat într-un război deschis de partea Rusiei. Scriitorul de la Chișinău crede că războiul bate la porțile Republicii Moldova.

Ca scriitor român din Maramureș, condamn cu fermitate abuzurile la care au fost supuși confrații de limbă română. Mai ieri, sediul televiziunii din Chișinău a fost vandalizat de un grup antrenat la Moscova. Consilierul pentru securitate națională a Moldovei, Stanislav Secrieru, a declarat că Rusia a început un atac fără precedent al tacticilor hibride împotriva Chișinăului, în perioada premergătoare votului național din luna octombrie, cu privire la aderarea la UE. Maia Sandu candidează pentru un nou mandat. De aceea Rusia se implică în alegerile de dincolo de Prut.

Întâmplarea de la Bender a scriitorilor români se leagă de aceste evenimente dure și ina­mice. Autoritățile din Transnistria au strigat: Opriți, aici e vama Bender! Adică Tighina românească, cu o cetate din vremea lui Ștefan cel Mare.