Protest la Minaur

Neplătiți de cinci luni de zile și sătui de promisiuni, handbaliștii de la CS Minaur au luat o decizie drastică. Refuză să mai pună în aplicare la ședințele de pregătire antrenamentele specifice sportului pe care îl practică, elevii lui Alexandru Sabou urmând să joace numai fotbal. Și protestul va continua până la rezolvarea tuturor problemelor financiare, jucătorii nemaiacceptând nicio concesie.

„Apreciem că ați pus în lumină aspectele financiare cu care ne confruntăm, mai ales în ultima perioadă. Din păcate, am ajuns la capătul puterilor, și am luat decizia, în urma unor discuții în cadrul echipei, să oprim pentru moment antrenamentele de hand­bal. Cred că este o informație destul de importantă pentru publicul care iubește handbalul din Baia Mare”, este mesajul clar trimis către mass-media de către handbaliștii de la Minaur.

Cu nicio lună în urmă, căpitanul Robert Nagy și Viorel Fotache i-au făcut o vizită primarului Doru Dăncuș pentru a încerca să rezolve aceste probleme esențiale, iar edilul le-a promis că lucrurile se vor îndrepta. Probabil că nu a specificat și când.

Din informațiile noastre, în cursul zilei de vineri s-a virat un salariu către secțiile de handbal masculin și fotbal, respectiv o jumătate de salariu în contul secției feminine de handbal. Însă și așa, handbaliștii vechi au cinci luni de restanțe, handbalistele vechi au de încasat salariile pe cinci luni și jumătate, iar secția de fotbal are restanțe de doar o lună.