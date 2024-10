Nimic nou pe frontul de Vest. Est. Sud. Bani să fie

Fără să crezi în conspiraţii, deja începi să-ţi pui întrebări în ce priveşte războaiele contemporane. Par a fi poligoane de încercare a noilor armamente, mai mult decât lupte de eliberare. Tot mai rar e vorba de lupte de eliberare, de dreptate, de autoapărare. Cât de calcule politice.

Cu toată ruşinea, trebuie să readucem în atenţie şabloane uitate. Acum, că liderul dictator nord-coreean a trimis efectiv soldaţi cu ochi mijiţi lui Putin, soldaţi ce mor sau dezertează de pe frontul din Ucraina. Câtă vreme, nişte penibili, fie ei preşedinţi, dictatori, generali burtoşi ce se joacă cu steguleţe pe hărţi, vor mai trimite la moarte tineri, vor distruge familii sau generaţii de familii, pentru nişte jocuri de doi bani? Pentru teritoriu, pentru ego, pentru a se juca de-a războiul, pentru a încerca arme? Pentru a-şi vinde chiar armele, pentru că şi despre asta e vorba?

Între timp, Israelul l-a anihilat şi pe liderul principal Hamas, Yahya Sinwar, probabil deja “se dau după” următorul lider. Se va termina vreodată jocul? Puţin probabil, aici e vorba de lumi diferite şi nu prea. De încrâncenare. De religii…iar… după ce 90% din războaiele lumii s-au dus pentru şi în termeni religioşi. În Coreea e iar ceaţă, era cât pe ce să se înţeleagă, acum liderul suprem al Nordului vorbeşte de anihilarea Sudului. Total. Fără să înţeleagă că tot politici au rupt o ţară şi că e vorba de fix acelaşi popor. Vestea bună e că amărâţii ăia de soldaţi nord-coreeni au în sfârşit şansa unei mese calde adevărate, înainte de a muri degeaba sau de a dezerta, cu ochii spre Vest. Nu spre Sud. Cu o mică paranteză, iar au trecut drone “duşmane” pe la noi, dar cum n-au răspuns la somarea “Stai! Stai că trag!”, au fost lăsate în pace. În plata Domnului, cum se zice pe la noi. Asta e, atât putem. Să urmărim cu atenţie şi cu îngrijorare!

Între timp, Statele Unite, Rusia, Franţa, Coreea de Sud, la fel ca alte ţări, îşi cam freacă mâinile de bucurie. Am vrea să vedem rapoartele finale ale vânzărilor lor de armament pe anii 2022-2024… Pariu că s-au înzecit vânzările, profiturile? În tunelurile din Gaza, s-au găsit arme moderne ruseşti. Ucraina geme de armament modern occidental. Deja este de vânzare… Au ajuns de-au vândut inclusiv spre ruşi, banu’-i ban! La pândă stă Turcia, un fel de China a Europei, care abia aşteaptă să pună mâna pe ceva, să reproducă şi apoi să anunţe cu mare fast un avion concurent celui american, rus etc. În Taiwan, chinezii dau târcoale. Iar se luptă fraţii între ei, cu arme de la terţi. În cazul Ucrainei, deja se luptă de la distanţă, e război de drone, parcă e simulare, joc de computer. Se stă la computer, se aruncă cu drone, e concurs, un fel de simulare multiplayer. Mai nou, se luptă cu terţi, mercenari occidentali (da, şi români!) pe de-o parte, cu amărâţi, flămânzi şi distruşi aduşi cu forţa din republici ex. URSS sau de la „tovarăşi şi pretini”.

Mai întrebăm o dată. Când se termină cu bătrâneii care joacă pe tabla de şah vieţile tinerilor? Ale propriilor cetăţeni? Peste toate, joacă şi prost, trag de timp, se lasă manipulaţi de cei ce şuşotesc din fundal. Într-un final, nici nu e clar care joacă şah, care table, care Go sau Mahjong.