PAMFLET ☺ E OK, cu un drum și-au făcut mici cumpărături de vizavi

“Ne simțim cel mai bine în mijlocul oamenilor, pentru că rolul nostru este acela de a munci pentru ei. Asta au făcut și colegii mei, senatorul candidat pentru un nou mandat și primarul municipiului. împreună cu echipa P… Sighet au fost printre oameni, prezentându-le programul nostru de guvernare pentru următorii patru ani și planul pentru România”.

E campanie, nu comentăm, n-o fac zi de zi, că-n rest nu tare vă bagă-n seamă. Dar știți unde s-au făcut pozele acțiunii electorale? Pe gangul traficanților de țigări ucrainene. Și în Piața rușilor cea celebră. Absolut straniu, dar simpatic. Doar nu erau nicăieri tărgoveții, nici traficanții, că veneau să le ofere una alta de vizavi.

Asta una n-am știut-o

„Astăzi este una dintre zilele naționale ale Ungariei, ale maghiarilor, care marchează victoria revoluției anticomuniste de la Budapesta, din 23 octombrie 1956. Zilele Revoluției au durat până în 4 noiembrie, dată la care aceasta a fost înăbușită în sânge de trupele armatei sovietice. Revoluția maghiară a avut ecouri și în Transilvania în rândul studenților, muncitorilor și intelectualilor maghiari. Ca urmare a acestor mișcări au fost executați 45 ardeleni între anii 1956-1959, iar sute de persoane au fost arestate și torturate.”, scriu politicienii minoritari. Și am luat o lecție de istorie modernă, n-am știut că, la fel ca la Revoluția dn 1989, ecourile și vâlva s-a dus și dincoace, la fel cum se/s-ar duce aurul, lemnul și altele „către casă” cică, de n-ar păzi ai noștri de forță. Dacă înțelegeți ce vorbim aici. Mit mondyuk.

Se duce vestea, asta e…

Comentariu la lamentări politice ale unora ce se văd boicotați în alte județe și îndeamnă la revolte. Aparent încep să afle oamenii ce bani se învârt în campanii, cât se cere pentru un mandat eligibil.

„Sorry, Auriștilor, nu avem 60 mii de euro să vă salvăm!”

Am știut. Se numește „să fugi după toți iepurii”

„Știu, unii veți spune că e campanie electorală, alții că trebuia făcut de mult(n.r.-demult). În realitate, m-am străduit ca pasajul Italsofa să ajungă în faza de șantier deschis. Am făcut documentațiile, am obținut finanțarea, am realizat licitațiile și am emis în sfârșit autorizația de lucrări cu data de 7 octombrie. Se lucrează de o săptămână pe amplasament și lucrările de pe șantier sunt în plină desfășurare. Acum se lucrează la benzile care vor devia traficul de pe drumul principal pentru a se putea lucra ulterior la pilonii forați. Acesta este doar unul dintre cele 21 din șantierele în plină desfășurare pe care le las viitoarei conduceri a Consiliului Județean Maramureș.”

Da. Dar dacă se petrecea asta în timpul alegerilor locale pe bune, nu simulare/butaforie, semnatarul textului de mai sus era în continuare în scaun.

Etern sacrificat

C.B. este noul deputat de Maramureș! Felicitări, B.C.! De azi, Maramureșul are un nou deputat! În această dimineață la ora 10:00, prietenul și colegul meu de aproape 20 de ani a depus jurământul și a devenit oficial noul deputat P… de Maramureș în urma vacantării poziției, prin demisia pe care eu mi-am prezentat-o ieri în plenul Parlamentului. Am fost împreună în politică atât în momentele de bucurie, cât și în cele de provocare. În sfârșit, am zice, că i-a sărit rândul de atât de multe ori, de atâtea ori a fost tot pe liste sub linie, tot neeligibil, că era deja culmea. Bine, e pentru 2 luni, adică nu se va pune la pensie și etc…dar vorbim de tinerii de vază ai partidelor. I s-a dat o șansă… Suntem ironici, așa e, repetăm că omului atâta i-a tot sărit rândul c-o fi înțeles până la urmă că NU! Și totuși…uite!

Centrul Nou era cam vechi, da!

Așa e, Centrul Nou era mai vechi ca cel Vechi, era de-a dreptul ponosit, deși odată ca niciodată era Fruntea! Vești bune vin, aparent. „Am semnat ieri contractul de finanțare prin Fondul European de Dezvoltare Regională pentru proiectul “Modernizare Piața Revoluției” și suntem deja într-o fază avansată cu procedura de achiziție pentru proiectarea și execuția lucrărilor, pe care am încredere că o vom finaliza în scurt timp. Investiția prevede reabilitarea pieței și a străzilor adiacente, realizarea de alveole pentru autobuze, TAXI și autocare, amplasarea de mobilier urban, chioșcuri multifuncționale și iluminat public. Printre multe altele, vom construi și o fântână artezienă încastrată în paviment și vom planta diferite specii de copaci și plante. Am încredere că în luna aprilie a anului viitor, odată ce vom finaliza restul pașilor procedurali, vom putea demara execuția efectivă”, ne zice edilul. Fie ca! Și-apoi îi dăm înapoi importanța? O paradă, ceva? Poate clădirea aia a minerilor revine băimărenilor nu șmecherilor?

Cât despre prezidențiabili… tot dezastru

Cel mai prezidențiabil dintre prezidențiabili are o reținere în a face o descriere în engleză, zice că nu stăpânește bine limba. Perfect, ne întoarcem la „The ducks came from the trucks”(Dacii se trag din traci sau Rațele din autocamioane, ceva de gen, nu??). Celălalt destul de prezidențiabil, ostașul, îi zice contracandidatei de dreapta să înțeleagă încă o dată care este, atenție, …”valoarea numerică a cifrelor”! Adică…ele or fi având și o valoare sentimentală, horoscopică, magică, dar…zău așa. Între timp, finanțarea partidelor a crescut de 26 de ori în opt ani, este de 380 de milioane de lei pe an. Poate aici ar trebui să fim atenți, la ce-și/ne fac, nu la ce ne zic… nu?

Capitolul baliverne periculoase. Le păstrăm, vi le reamintim

Unii candidați au început să promită în neștire. Că doar nu dau de la ei. Bine, nu dau deloc, dar vorba aia, scripta manent. Da, manent, că vi le punem bine. Promisiunile. Un fost senator ce mai vrea, deși… mă rog, zice că face el cumva ca dacă ai un copil, să rămâi cu 1500 lei în plus pe lună. Ai doi copii, mai rămâi cu 500 de lei pe lună. Haios. Un fiu de primar ce se vrea cu acces sus deși a mai fost dar în altă barcă, marșează. El zice că dacă ies ai lui (interesant e că și ies și va trebui să se țină de cuvânt), Maramureșul va fi și european și respectat, iar noi, locuitorii lui, vom avea de la 1 ianuarie 2025 salariul minim european de 800 de euro brut. Pe Lună, pe Terra încă nu.

Acest material este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.