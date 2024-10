7 inspectori școlari, prezenți la cel mai mare eveniment despre învățare

7 inspectori școlari din cadrul Inspectoratului Școlar Județean au participat, în 25 și 26 octombrie, în București, la cel mai mare eveniment despre învățare și dezvoltare din Europa, conferința “Dare To Learn – accelerator de învățare”. În cadrul conferinței au avut loc sesiuni de formare susținute de inovatori care au prezentat modalitățile în care se produce învățarea și au demontat bariere pentru ca aceasta să fie accesibilă tuturor.

Temele abordate au vizat strategii de dezvoltare a gândirii critice, a literației și a altor competențe de bază, pentru individualizarea învățării și pentru crearea de șanse egale de dezvoltare. S-a discutat despre noi instrumente accesibile tuturor, inclusiv din sfera AI, care să sprijine accesul la învățare pentru persoane de orice vârstă, din orice mediu, precum și pentru măsurarea impactului.

“Alături de colegi din Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, dar și de alte zeci de cadre didactice din județ, am participat la acest eveniment dedicat celor care își doresc să transforme educația și să creeze noi oportunități pentru fiecare copil din școlile din România. Pe parcursul a două zile, au fost abordate teme care au inclus strategii pentru individualizarea învățării, pentru dezvoltarea gândirii critice, a literației și a altor competențe de bază, dar și pentru crearea de șanse egale de dezvoltare, pe scurt, pentru învățare eficientă. Profesorii sunt, la rândul lor, elevi care învață toată viața, iar în aceste zile, și noi am îndrăznit să învățăm”, a declarat inspectorul școlar general prof. Mihai Pop.