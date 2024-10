Trezirea cu idei ciudate

În această campanie electorală, suficient de confuză, cu multe atacuri naive între adversari, sunt candidați care doresc să ne trezească cu idei ciudate. Pe lângă amenințarea cu facturi sporite, lansează spre electorat noi teorii vulcanice, pripășite și pe la noi. Care, cu șiretenie, își varsă moleculele otrăvitoare. Se lipesc de sufletul nostru ca nuca în perete, zic eu. Au și adepți. Ce e mai trist, vin pe filieră politică. Sunt autori care, prin cărți de actualitate, caută să ne arate, cu documente indubitabile, ce cutremură firea lumii acesteia. Reiau o parte din comentariile mele la o apariție editorială care poate interesa. Este vorba despre volumul „Extremismul sexo-marxist, antinațional și globalist’, scrisă de Pavel Gavril Țăranul (pseudonim), apărută la Editura Eurotip, Baia Mare.

Este un manual de deslușire a curentelor de gândire și acțiune care cutreieră America, Europa și Canada, cu semnale că au ajuns și în unele medii culturale și politice din țara noastră. Formația de diplomat a autorului face posibil accesul la autori și cărți, articole din presa străină, care dezbat idei noi, cu înfățișări violente. Unii le îmbrățișează, alții le combat și nu puțini le ignoră. Autorul nostru este un analist redutabil, bun cunoscător al teoriilor care răzvrătesc ordinea lumii. Volumul se deschide cu o constatare care mi-a dat de gândit. Cică decepția colectivă este cea mai gravă boală a românilor. Aici sondajul sociologic și-l asumă autorul. Și, evident, ideile din întreaga lucrare. Eu sunt cel care deschide fereastra spre o analiză a lumii în care trăim, cu toate vânturile care ne bat, ingenios oferite de lucrarea lui Pavel Gavril Țăranul.

Capitolele percutante ilustrează tocmai demonii acestei lumi urgente, pentru care generația mea nu a fost suficient de pregătită. Pe care suntem nevoiți să o înțelegem din mers. Din punctul de vedere al autorului, problema fundamentală a zilelor noastre este cuprinsă în titlul cărții. Ne desfoliază, capitol cu capitol, cum a devenit sexo-marxismul o preocupare, pe spații mai largi, pentru cotidianul din multe țări. Aflăm că ideologia care s-a întruchipat, și politic, este un curent de atac, ale cărui ținte sunt școlile, universitățile, religia și valorile naționale. Programul invocat de adepții noii ideologii este ipocrit și mincinos, scrie autorul, fiind masca revoluției lor culturale, inspirată din „mariajul lui Marx cu Freud” (pag. 45). Sexo-marxismul a prins mai ales în universități, unde a produs generații specializate în subminarea canonului literar. Curentul este preocupat de eliminarea marilor valori din cultura mondială.

Autorul citează un articol din The Washington Post, care titrează cu mândrie că este timpul ca Shakespeare să fie pus deoparte, sau dezafectat, pentru a face loc vocilor moderne, diverse și inclusive. Între cerințele profesorilor de la Oxford se află și decolonizarea programelor școlare de a renunța la operele lui Mozart și Beethoven, deoarece „reprezintă muzica europeană albă din perioada sclavilor.” Iată pe ce lume trăim! Cartea este un excelent suport de meditație pentru cei interesați de noile teorii, care au contur în realitate, și care ne afectează demnitatea creștină în care am crescut și ne-am manifestat în profesiile noastre. Și credem, foarte mulți dintre noi, că în viață, din punct de vedere al ordinii morale, nu am fost călăuziți pe calea pierzaniei. Ci, din contră, a izbăvirii.

Țesătura cărții este extrem de deasă, cu informații bine argumentate, care explică ideile, teoriile, conceptele folosite de mișcarea sexo-marxistă. Mai aflăm despre pericolele și exagerările acestei mișcări, despre studiile de ură și gândire greșită, despre cum matematica este considerată rasistă, până și hărțile și internetul sunt tot rasiste. De aici vin și listele negre cu cuvinte interzise. Paroxismul ideologiei sexo-marxiste este interzicerea cuvintelor mamă, tată, frate, soră și identitatea de gen. Autorul mai explică și conținutul mișcării woke (trezirea), care promovează cultura anulării, adică denigrarea publică și încercarea de a submina poziția profesională a oricărei persoane care se abate de la standardele dure ale corectitudinii politice. Da, din această carte aflăm sub ce acoperiș ne ducem viața. Dar, mai ales, ce putem lăsa în urma noastră.

Un capitol care ne privește, în mod direct, se referă la analiza care desfiră cum au ajuns sexo-marxiștii, globaliștii la putere în România? Este, în carte, o energie etimologică din expresii care-l consacră pe Pavel Gavril Țăranul. M-am apropiat, prin lectură, de acest studiu incitant, curajos în abordare, tocmai pentru a-mi limpezi, pe cât se poate, fenomene politice, sociale și culturale din jurul meu. Crezul autorului este, în parte, pus pe ultima copertă a cărții. Acolo scrie printre altele: „În anii de după lovitura de stat din decembrie1989, istoria națională a fost falsificată și, pe îndelete, scoasă din manualele școlare. Eroii neamului, scriitori celebri, până și genialul Eminescu, marii oameni de stat ai României au fost depreciați, batjocoriți, insultați, desconsiderați, acuzați de patriotism și naționalism. Religia și valorile naționale sunt tot mai puternic, obraznic și impertinent atacate și insultate (…). Direct și indirect, tineretului îi este indusă ideea că tot ce este românesc este greșit, că nimic nu este bun în România. Mâine, sexo-marxiștii ne vor cere să renunțăm și la numele de România.”

Da, este o carte ce ilustrează cam pe ce lume trăim. După lectură, putem să ne raportăm, fiecare în felul lui, la ideile autorului. Care și-a făcut minunat datoria să ne spună crezul său despre primejdiile ce ne bat la ușă. Ascultați și puneți pe balanța gândirii ideile care se spun în această campanie electorală. Alegeți grâul de neghină!