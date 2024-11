CS Minaur a cheltuit 4,5 milioane euro și mai solicită încă două milioane

Problemele de la Minaur sunt departe de a fi rezolvate. În prima ședință a Consiliului Local în noua formulă, deși pe ordinea de zi nu a fost niciun proiect legat de clubul Minaur, entitate susținută 95% din bani publici, consilierul local Bogdănel Gavra a solicitat un punct de vedere primarului Doru Dăncuș vizavi de neregulile de la clubul Minaur.

Cel din urmă a prezentat, verbal, situația din momentul de față, menționând că cei din conducerea CS Minaur au cerut, pe lângă cele 22,6 milioane lei cheltuite până la finalul lunii septembrie, alte 11 milioane lei. Sumă în care este prevăzută stingerea tuturor datoriilor, atât la sportivi și stafful tehnic, cât și la firmele cu care CS Minaur colaborează. Edilul a specificat că este aproape imposibil ca această sumă să fie alocată în acest an, însă în bugetul de anul viitor se poate vorbi de o alocare mai consistentă pentru a fi stinse toate datoriile de la Minaur.

De asemenea, acesta le-a mai transmis consilierilor locali că actualul director executiv al Clubului Sportiv Minaur, Nicolae Ioachim Făt, a solicitat un audit pentru modul cum a fost cheltuit bugetul, însă primarul nu a menționat dacă este un audit intern sau extern.

Mircea Cirț, un alt contestatar al bugetului imens cheltuit de la Minaur, a susținut că cei care administrează acest buget ar trebui să se încadreze exact în suma aprobată de consilierii locali și să nu mai existe, pe parcursul anului, rectificări peste rectificări, iar spre final de an să apară aceleași discuții privind depășirea cheltuielilor.

Așadar, povestea bugetului de la Minaur, club care cheltuie peste 5 milioane de euro, an de an, continuă. Nu știm care va fi finalul, însă cert este că lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui.