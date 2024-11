Dispute pe tema contractului de deszăpezire în Baia Mare

Prima ninsoare din această iarnă a adus cu ea și primele dispute din interiorul noului Consiliu Local Baia Mare. Pe de o parte sunt cei care acuză că primăria nu are încheiat încă un contract de deszăpezire pentru sezonul rece. De cealaltă parte este primarul, care dă asigurări că în această iarnă nu vom avea probleme la acest capitol.

“Baia Mare nu are contract de deszăpezire. În ședința Consiliului Local Baia Mare, deși una semifestivă, am întrebat dacă municipiul are contract de deszăpezire. Răspunsul a fost fără echivoc «nu» și că la noi nu va ninge repede…” – a spus consilierul local Bogdănel Gavra referitor la prima ninsoare din noaptea de marți spre miercuri.

Răspunsul primarului a venit rapid: “Iarna nu ne ia și nici nu ne va lua prin surprindere în Baia Mare! Vreau să fac câteva precizări, luând în considerare ninsoarea slabă din cursul serii și nopții trecute, care a stârnit «panica» în rândul unora dintre băimăreni. Un sentiment alimentat mai ales de bine-cunoscuții «instigatori» care încearcă să găsească probleme chiar și unde nu există. După cum puteți să observați, atât azi-noapte (NR: marți spre miercuri), cât și la această oră, se circulă în regim normal în întreg orașul. Atât eu, cât și colegii mei monitorizăm constant prognozele meteorologice, iar dacă ar fi fost cazul să intervenim, am fi făcut-o. Să discutăm și despre «durerile» unora, este cât se poate de adevărat că, în acest moment, nu avem un contract de deszăpezire semnat pentru această iarnă. Am început procedura de achiziție pentru acest serviciu încă din luna mai, procedură care încă se află în desfășurare, pentru că ne confruntăm cu hățișul administrativ al unor proceduri gândite pe genunchi. Cu toate acestea, ne aflăm în faza finală de evaluare și până spre finalul acestei luni vă asigur că vom avea și un contract semnat. Este o procedură greoaie, dar care ne va aduce cea mai ieftină iarnă în privința costurilor serviciilor de deszăpezire”, a fost răspunsul primarului Doru Dăncuș.

El a mai explicat că s-au făcut între timp demersurile necesare pentru asigurarea serviciilor de deszăpezire temporare în Baia Mare, până când vom avea contractul finalizat. Mai mult, primarul a mai precizat că s-au economisit 700.000 lei din bugetul local, doar pentru luna noiembrie, bani pe care i-am fi plătit pentru staționarea unor utilaje în contextul în care nu avem, momentan, ninsori. Asta deoarece nu s-au încheiat unele contracte în regim de urgență, așa că în acest an vom avea cea mai ieftină iarnă din perspectiva acestor servicii.