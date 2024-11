„Eminescu în memoria timpului”,în noua carte a lui Săluc Horvat, lansată la Biblioteca Judeţeană

Sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare a fost gazda primitoare pentru participanţii veniţi în număr ridicat la lansarea unei noi cărţi despre Mihai Eminescu. Este cea de-a opta carte despre Mihai Eminescu, scrisă de Săluc Horvat.

„Din dorința de a-l apropia pe Mihai Eminescu de cititorul de astăzi și de cei ce vor urma, de a înlesni drumul spre o mai bună cunoaștere și înțelegere a vieții și operei sale, a modului în care a fost cunoscut și receptat de contemporanii săi și de posteritate și, mai ales, de a sublinia încercările, mai vechi și mai noi, de a-l îndepărta de cititorii săi, ne-am propus o rescriere a biografiei sale”, afirmă Săluc Horvat, autorul cărţii „Eminescu în memoria timpului”, apărută la Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2024.

Scriitorul a mai spus că a vrut ca în locul unei biografii romanţate de tipul multora cum s-au scris până acum să prezinde viaţa şi activitatea lui Mihai Eminescu, pornind “de la date reale extrase din documente și consemnări reținute de istoria literară. Un Eminescu așa cum a fost și cum a rămas în memoria timpului.”

Lansarea de carte despre Eminescu vine la doar o săptămână după ce, în acelaşi spaţiu cultural, prof. dr. Ioan Dur a lansat un volum despre Mihai Eminescu. Răspunzând la criticile conform cărora se vorbeşte prea mult despre Eminescu, conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea accentuează: “Eminescu este un fenomen din timpul vieţii lui. După 1990 ni s-a reproşat colectiv că prea ne odihnim în Eminescu şi că riscăm să ne decuplăm de fenomenele înnoitoare, provocatoare care s-au produs şi se produc la nivelul culturii europene. Nu sunt de acord. Le consider întâmplătoare. Denigratorii şi de ieri şi de azi nu au nicio şansă să se înscrie sub steaua eternităţii sub care s-a născut şi trăieşte şi trăim noi pentru Eminescu. Eminescu face parte din galeria rară a personalităţilor la scară mondială. El este mereu înnoitor în cultura română. Fiecare generaţie are şansa provocatoare, de a-şi însuşi un Eminescu al lui. Se pretează abordărilor înnoitoare. Eu, personal, salut pe oricine care se încăpăţânează să trudească la opera eminesciană care şi ea este cum spune Vlahuţă, «rezultatul efortului unui proletar intelectual». Vom găsi în Eminescu dincolo de poezie, de frumuseţea ei, abordări la fel de interesante şi acute faţă de ce înseamnă popor, naţiune, clasă socială”.

Conf. univ. dr. Florian Roatiş a evidenţiat că pentru Săluc Horvat, “Eminescu ocupă un loc unic în conştiinţa românească, conştiinţa poporului român şi de aceea s-a aplecat cu talent şi pasiune competentă şi acrivie asupra vieţii şi operei acestuia. Cartea pare mare, dar este mai mare prin conţinutul ei, deoarece adună între coperţi o mare bogăţie de informaţie decantată şi prezentată într-un stil plăcut, fără stridenţe. Citind-o, găsim foarte multe idei, foarte multă informaţie despre Eminescu, inclusiv despre părţile şi ideile controversate ale acestuia, ele vor îmbogăţi cultura”. Conf univ. dr. Ștefan Vişovan a reamintit câteva dintre aprecierile critice despre Săluc Horvat: “Mihai Cimpoi îl numeşte eminescolog prin vocaţie şi dăruire. Nicolae Breban îi declară prietenie, considerându-l o personalitate, un eminent scriitor, creator, cu o fire discretă. Grigore Brâncuş îl asigură de întreaga lui admiraţie, iar Marian Barbu de preţuire şi prietenie”, iar poetul şi jurnalistul Gheorghe Pârja a apreciat că Săluc Horvat este “un consecvent şi insistent şi cu bună credinţă intelectuală în a-şi spune părerile, opiniile, de a le consolida şi de a formula unele noi despre acest om extraordinar pe care ni l-a dăruit Dumnezeu şi pământul românesc: Mihai Eminescu”.