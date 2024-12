Profesori din Maramureș, la cursuri de formare în Budapesta

În perioada 26-30 noiembrie, șapte cadre didactice din județul Maramureș au participat la cursuri de formare organizate la Budapesta, de „Edu2Grow” Portugalia. Trei profesori au fost implicați în cursul „Spice up Formal Education”, iar patru profesori au participat la cursul de formare „Nonformal for inclusion”.

Dascălii participanți sunt din următoarele unități de învățământ: Școala Gimnazială Recea, Școala Gimnazială Crăciunești, Școala Gimnazială Cernești, Școala Gimnazială „Mihai Olos” Ariniș, Școala Gimnazială „Augustin Buzura” Copalnic Mănăștur, Școala Gimnazială „Petofi Sandor” Coltău, Școala Gimnazială „Ion Popescu de Coaș” Coaș.

De asemenea, trei cadre didactice (două de la Școala Gimnazială „Kós Károly” Arduzel și unul de la Școala Gimnazială „Petőfi Sandor” Coltău) au participat, în aceeași perioadă, la mobilități de formare de tip job-shadowing, la Deák Diák Ének-Zenei, Általános Iskola és Gimnazium Budapesta.

„Mobilitățile transnaționale prin proiectele Erasmus plus contribuie la dezvoltarea unei game largi de competențe în rândul cadrelor didactice. Acestea prilejuiesc ocazii de abordare a provocărilor comune cu care se confruntă țările participante la programul Erasmus în ceea ce privește profesia de cadru didactic”, precizează oficialii Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.

Suportul financiar a fost oferit de Comisia Europeană, prin proiectul acreditat Erasmus plus, implementat de consorțiul școlar coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș.