Să cunoaştem noii primari!

Nu au fost multe schimbări, dar totuşi au fost. Corectitudinea jurnalistică ne cere să cunoaştem şi să vedem ce au de gând noii primari. Sigur că nu au de unde fi “tobă” în administraţie, nici nu le cere nimeni aşa ceva. Dar idei trebuie să aibă. Am prins la treabă doi primari noi.

În comuna Băiuţ, noul primar este Krisztina Mureşan Bertoti, susţinută de PSD. Ce vrea să facă? Pace, în primul rând.

“Trebuie să unim înapoi comunitatea, care a fost dezbinată în ultimii patru ani. SĂ încercăm să nu vedem numai răul în noi, în jur. Pe de altă parte, suntem o comună cu foarte multe lipsuri. N-avem apă ca lumea, n-avem canalizare. Reţeaua de apă e foarte veche. Sunt oameni ce se spală încă în lighean, n-a ajuns apa la ei. Avem uliţe neasfaltate. Este de lucru. Vreau să încep de jos, de la bază. Să pun în valoare fiecare obiectiv turistic, Tăul Negru, borcutul, să facem trasee turistice de biciclete, să facem comuna cunoscută. Vreau să demonstrez ce am de făcut prin fapte, nu prin poveşti” – ne spune tânărul primar al unei comune dificile de altfel, depopulată şi rămasă dezechilibrată după închiderea mineritului, fostul motor al economiei locale.

În Bocicoiu Mare s-a schimbat de asemenea primarul. Este Mihai Florin Boldan, singurul primar al AUR din judeţ. Are 43 de ani și e gata să se pună pe treabă.

“Planul meu este interesul cetăţeanului. Am fost plecat multă vreme, 11 ani în Italia, alţi 4 ani în Cehia. Am revenit, am făcut o afacere. Dar cunosc foarte bine localitatea, comunitatea. Deocamdată, nu avem un metru de canalizare. Cu tot cu staţie de pompare, nu avem presiune la apă. Drumuri agricole nu avem. PUZ-ul nu s-a schimbat, avem locuri cu restricţii de construcţie, pe marginea drumului judeţean. Avem multe clădiri abandonate, cum e casa de copii. Nu pot rămâne aşa. Din 2000, nu se mai circulă pe drumul judeţean de la Lunca la Tisa spre Valea Vişeului, îna­inte şi cu automobilul se putea. Avem în lucru reabilitarea drumului judeţean spre Lunca la Tisa, e un loc periculos, dar e 50% făcută lucrarea. Avem promisiuni să fie reparat până vin zăpezile, acum se circulă pe o deviere a rupturii de drum, dar e foarte abrupt şi cu zăpadă va deveni pericu­los. Nu putem izola un sat…” – ne-a spus noul primar.

Urmează să-i căutăm şi pe ceilalţi primari noi. Pe unii i-am căutat deja, i-am ratat, dar revenim. Nu dăm injecţie, ve­nim cu gânduri bune!