Calificare cu sufletul la gură

• CSM Știința Baia Mare – Steaua București 38-33 (10-13, 23-23, 33-33) •

CSM Știința Baia Mare s-a calificat în finala Cupei României la rugby, după o partidă absolut dramatică, cum rar ne-a fost dat să vedem în sportul cu balonul oval. Semifinala cu Steaua, disputată vineri la matineu pe Arena Zimbrilor, s-a decis după trei reprize de prelungiri, 38-33 (10-13, 23-23, 33-33).

Condusă pe întreaga durată a penultimului act, vicecampioana României a egalat în ultimele secvențe din timpul regulamentar, iar în cele trei reprize de prelungiri elevii lui Eugen Apjok și-au dominat adversarul în cea mai mare parte. S-au jucat două reprize a câte 10 minute, plus încă una în care prima echipă care a înscris, conform regulamentului, a devenit câștigătoare. Paul Popoaia a avut șansa să rezolve calificarea dintr-o lovitură de pedeapsă, dar a greșit ținta. Însă s-a revanșat imediat, după ce a făcut o cursă senzațională în partea stângă și a marcat eseul care a consfințit accederea în ultimul act al Cupei României.

Finală unde CSM Știința va întâlni pe Dinamo sau SCM Timișoara, în 14 decembrie, pe Stadionul Național Arcul de Triumf.

• CSM Știința Baia Mare: Scott, Irimescu, Dugladze, Gelashvili, Iancu, Alexe, Immelman (C), Bitsadze, Țiglă, Mokhoabane, Sikuea, Fakaosilea, Tomane, Mahlo, Popoaia. Rezerve: Hîncu, Qurasbediani, Zubashvili, Roșu, Mîrzac, Schutz, Lămboiu, Harasim. Antrenori: Eugen Apjok și Paul Rusu.

• Steaua București: Ayarza, Butnariu (C), Abashidze, Donici, Strătilă, Tweddle, Gaoseb, Boboc, Nedelcu, Conache, Dumitru, Florea, Lomidze, Iliuță, Ferreyra. Rezerve: Ilincuță, Pîrvu, Bălan, Radu, Plăcintă, Carp, Haanstra, Maravunawasawasa.

• Arbitri: Florin Bonea – Florin Ferezan, Sebastian Erdei. Arbitru nr. 4: Teodor Buzatu. Arbitru nr. 5: Andreea Delean. Arbitru video: David Popa. Observator/Comisar citire: Nicolae Frîncu.