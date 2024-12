Deocamdată, n-aţi înţeles NIMIC!!!

Este cel mai actual reproş la adresa politicienilor şi-l reiterăm şi noi. Pentru că e real. NU AŢI ÎNŢELES NIMIC DIN LECŢIA VOTULUI! Este absolut vizibil, nici nu trebuie să ştii să citeşti printre rânduri. A reînceput Marea Ciolăneală. Se ascund sub preş probleme. Începe prin instituţii marea Supravieţuire. Totuşi, cine e vinovat?

NOI. Scurt, simplu, NOI. Am acceptat atâta amar de vreme situaţia dată, clase sociale construite fals, nefiresc, ce nu există nici pe alte meleaguri, nici în alte orânduiri. Meritocraţie? Să fim serioşi, Politrucraţie, eventual. Aşa ne-am trezit după cum urmează. Cum altfel am avea în Maramureş doi primari – tată cu doi viceprimari – fiu? Numai pe Discovery sau pe Animal Planet se mai dă puterea aşa. Dar să revenim la scena politică naţională. În zona aşa-zis suveranistă, e clar. „Şi-ar lua gâţii”, mai ales pierzătorii, dar ceva/Cineva îi opreşte. Nici nu se aliază, încă. Dar o vor face, de nevoie. Ca să conteze vâlva ce-o fac.

De cealaltă parte, a proeuropenilor cică, nu se mai înţeleg cu USR şi fac plan de guvernare fără ei. Că nu vin la şedinţe. Aşa vor avea şi Minorităţile un minister, nu? Cât despre cei amintiţi, cu toată jena, trebuie să recunoaştem cu surprindere că îşi sacrifică votanţii şi echipa de partid fluierând. Cum poţi să faci pe Albă ca Zăpada…în politică?! E Politică, cea mai veche meserie din lume! Cum să stai bosumflat pe tuşă după ce ai plecat de la Guvernare, apoi să ai aproape – preşedinte şi aproape să faci Guvern, dar din cauza Puritanismului Politic (principiul ăsta ar trebui studiat) să pierzi iar trenul? Cum să mergi la negocieri ca o mireasă neîntinată…în Politică? Cât despre ceilalţi, doar o seamă de nume ce se ivesc drept candidaţi la titlul de preşedinte proeuropean îţi fac o greaţă de nestăpânit. Crin Antonescu, serios? A moţăit liniştit că e soţia bine mersi comisar european, când n-a mai fost, a început să arunce cu noroi şi acum… vine să ne salveze?

Ar trebui să vă reamintim. Mare parte din votul dat la prezidenţiale şi la parlamentare a fost ÎMPOTRIVA voastră, nu PENTRU un candidat mesianic. Hai, a fost şi pentru el. Dar ideea era „ALŢII, nu VOI”. În context de criză economică deja evidentă (rating BBB-), după ce dai bani de salarii unde e cazul inclusiv la Culte, tu mai dai din Fondul de Rezervă 39 milioane de euro Secretariatului pentru Culte…în 7 noiembrie? Pe de altă parte, Europa încearcă să ne ajute, numai să aibă pe cine! Comisia Europeană deschide anchetă împotriva TikTok, pentru interferenţa în alegeri. Dar ce ne facem, dacă acum e plin Tokul şi de ceilalţi politicieni, ăştia proeuropeni? Apoi, respectăm legea, dar… oare n-ar trebui dată satisfacţie votului popular amintit antisistem şi trimite acasă preşedintele călător, pune preşedinte interimar… preşedintele Senatului? C-aşa zice Constituţia! „Dacă funcţia de Preşedinte devine vacantă ori dacă Preşedintele este suspendat din funcţie sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură, în ordine, de preşedintele Senatului sau de preşedintele Camerei Deputaţilor”. Adică, Nicolae Ciucă!!!! Incredibil de credibil omul, un adevărat vis de ostaş în fruntea ţării! Doar a ieşit pe un respectabil loc 5 la alegerile anulate… Iată de ce zicem răspicat că n-aţi înţeles nimic. Şi o veţi afla din nou PE PIELEA NOASTRĂ, la alegerile următoare!