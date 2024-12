Milian Oros încheie trilogia „Femeia din vis” cu „Răscoala”, un roman în care istoria se împletește cu o poveste de iubire

Scriitorul Milian Oros a venit cu un nou dar de sărbători pentru iubitorii de lectură. Autorul a lansat recent volumul “Răscoala”, apărut la Editura Enesis, Baia Mare, 2024, care încheie trilogia “Femeia din vis”. Cartea este “o emanație de frumos”, după cum a remarcat poeta Carmena Băințan. Scriitorul împletește file din istorie cu o frumoasă poveste de dragoste, astfel încât cititorul este captivat de la primele rânduri lecturate.

„Nici prin cap nu îmi trecea că va fi vorba de trilogia Femeia din Vis. Primul volum se numește Femeia din Vis, al doilea, Femeia din vis-Întoarcerea în timp și Răscoala. În 2015 a fost lansat volumul Femeia din vis. În cadrul lansării, cineva s-a ridicat și mi-a spus că soția nu mai poate de plâns, deoarece am făcut în așa fel încât personajul principal Arina să moară. M-a sfătuit să fac tot ce se poate să reînviu personajul și să scriu mai departe povestea. Așa a luat naștere Femeia din vis-Întoarcerea în timp. În 2023, participând la o lansare de carte a unui psihiatru am văzut un film documentar, Reîntoarcerea. Acel film a stat la baza celui de-al treilea volum”, a relatat scriitorul Milian Oros.

În toate cele trei volume există “povestea strămoșilor noștri daci. Ca să nu fie o poveste în care lumea să fie plictisită am împletit-o cu o poveste de dragoste care transcende timpul și spațiul. Și rezultă un roman care sper să placă. Este un dar al meu de sărbători”, a precizat Milian Oros.

Despre cel de-al 17-lea vo­lum al lui Milian Oros, scriitorul Iacob Oniga spune că “în roman, acțiunile se succed cu ușurință din timp trecut în prezent. Miracolul romanului constă în alternanțele dintre trecut și prezent care fascinează viața personajelor care și ele parcă alternează în vremi diferite. Cartea te adâncește în necunoaștere, în mister, în suspans”.

În roman “se împletește iubirea și dăruirea, filozofia cu mitologia, într-o complexitate temporală în care se suprapun cu coerență trecutul cu prezentul care pun personajele în situații deosebite. Filmul acțiunii se desfășoară pe mai multe planuri, folosindu-se în permanență dialogul și întoarcerea în timp. Milian Oros încearcă să rescrie istoria României, fiind adeptul teoriei existenței poporului român înainte de ocupația romană”, a adăugat colonel (r), Mircea Fechete, iar poeta Carmena Băințan a punctat că „autorul a știut foarte bine să brodeze evenimentele, să pornească de la un sâmbure de adevăr, dar să pună de la sine, aceasta e frumusețea unei scriituri, să dezvolte, să-și imagineze răscoale, lupte, intrigi, cuceriri”.