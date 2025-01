Cifrele Cupei Minerul

Ediția a VII-a a Cupei Minerul la fotbal în sală s-a dovedit o reușită din toate punctele de vedere. Probabil cea mai completă ediție, toate echipele implicate fiind extrem de mulțumite de la organizarea ireproșabilă și până la nivelul ridicat la care a ajuns Cupa Minerul, cu siguranță cea mai renumită competiție din România pentru amatorii fotbalului în sală. La buna desfășurare a competiției și-au adus contribuţia, ca la fiecare ediție, Janina Peșliuc, Andrada Ardelean, Adrian Șuta, Ionuț Marta, Rafael Hekman, Radu Țolaș și Cosmin Filip.

Într-adevăr, au fost trei zile de fotbal-spectacol, cu 32 de meciuri, cu foști și actuali fotbaliști renumiți, dar cu o singură câștigătoare. La ediția din 2024 norocul le-a surâs celor de la Redex, echipă care nu a pierdut niciun joc, a arătat constanță pe tot parcursul turneului, iar adjudecarea trofeului este incontestabilă. Pe poziția a doua s-a clasat FC Alex, echipă premiată cu 10.000 de lei, iar ultimul loc pe podium a revenit celor de la Bucovina Bădeuți, care a primit un premiu de 5.000 de lei. Campioana Redex a încasat 20.000 de lei.

Ca o premieră, ediția a VII-a a însemnat prima ediție în care s-a introdus, în faza grupelor, executarea loviturilor de departajare în caz de egalitate la finalul timpului regulamentar. Astfel, dacă s-a ajuns în această ipostază, câștigătoarea s-a ales cu 2 puncte în clasament, iar pierzătoarea numai cu 1.

Conform statisticilor, la ediția a VII-a s-au marcat 156 de goluri. Aici am inclus și golurile marcate de la loviturile de departajare, însă nu am luat în calcul toate golurile din Grupa D, unde Vulturul Mintiu Gherlii nu s-a prezentat la ultimul joc, iar conform regulamentului precedentele două rezultate ale acestei echipe au fost anulate. În Grupele A și B s-au înscris cele mai multe goluri, câte 33, în Grupa C s-au marcat 31 de goluri, iar în Grupa D doar 11, fiindcă aici s-au disputat doar trei meciuri, în loc de șase câte au existat în celelalte grupe. Sferturile de finală au consemnat marcarea a 19 goluri, cele două semifinale au fost extrem de palpitante și am avut parte de înscrierea a 15 goluri, iar în cele două finale spectatorii s-au delectat cu 14 goluri.

Pe lista marcatorilor s-au aflat 78 de marcatori și aici facem referire la cei care au marcat în timpul regulamentar, plus doi jucători care au înscris în propria poartă. Însă doar unul a pus mâna pe titlul de golgheter, Marius Balogh de la FC Alex, jucător care a marcat 7 goluri la ediția VII.

La capitolul meciuri decise la penaltyuri, la prima ediție sub această formulă, în șapte dintre confruntări câștigătoarea s-a decis în acest mod: patru jocuri în faza grupelor și câte unul în sferturi, semifinală și finala mare.

Au existat și momente de indisciplină pe suprafața de joc a Sălii Polivalente „Lascăr Pană”, situații în care cei patru arbitri, Dragoș Lunca, Szabolcs Kovacs, Vlad Mare și Cristian Codrea au adus liniștea cuvenită prin acordarea de cartonașe galbene sau uneori a fost nevoie pentru a scoate de la buzunar cartonașul roșu. În total, la ediția a VII-a a Cupei Minerul s-au acordat 67 de cartonașe galbene și 4 cartonașe roșii. Însă trebuie să remarcăm faptul că cei patru cavaleri ai fluierului au arbitrat excelent cele 32 de meciuri.