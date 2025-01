Dr. Lucian Bogdan: Unele trenduri alimentare, total nepotrivite pentru copii

Dorința de a avea o dietă echilibrată și sănătoasă poate adesea să ducă la exagerări. În plus, unele trenduri alimentare aflate „la modă” sunt total nepotrivite pentru copii, care au nevoie de diversitate în alimentație, explică specialiștii pediatri.

„Sunt multe trenduri care în momentul acesta sunt cel puțin parțial nepotrivite pentru copii și o să vă spun de ce. Pentru că, noi ca oameni mâncăm de când e lumea aceasta. Avem un instinct alimentar fără de care nu am putea să supraviețuim. Pe de altă parte, o dietă echilibrată, adecvată vârstei fără discuție și adaptată specificului culinar al zonei și al regiunii în care crește copilul, întotdeauna a dus la o dezvoltare armonioasă a indivizilor. Excesele în plus sau în minus s-au dovedit științific, pe studii biomedicale, că nu au avut rezultate bune niciodată. Iar orice deviație de la o dietă echilibrată înseamnă o formă de exces, care poate să ducă la rezultate mai puțin bune. Din păcate, trendurile acestea sunt o parte și tot ceea ce se găsește acum în magazine privind diversitatea produselor este o altă discuție. Proprietățile nutritive și încărcătura calorică pe care multe alimente procesate sau semiprocesate le au sunt complet nepotrivite, mai ales pentru copii” – a declarat dr. Lucian Bogdan, medic specialist pediatru și director medical la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare.

Mamele, încurajate să gătească în primii ani de viață ai copilului

Pentru a oferi copiilor un start cât mai sănătos în viață, mamele sunt încurajate să gătească celor mici, măcar pe perioada în care se află în concediul de creștere a copilului.

„Eu, de exemplu, încurajez mamele foarte tare să gătească. Înțeleg că trăim în niște vremuri în care femeia are un loc de muncă și o carieră. Ea nu mai este exclusiv mamă și gospodină și ar fi complet nepotrivit să rămânem cantonați în acele realități sociale de acum 100 de ani. Atunci este greu să-i pretinzi mamei să-i și gătească copilului. Dar, măcar în primii doi ani de viață ai copilului, în care statul a ales această formă de protecție a mamelor și copiilor – concediul de maternitate – măcar în acei doi ani de viață să gătească. Există o teorie nutrițională în pediatrie, care se referă la primele 1.000 de zile din viața unui copil ca alimentație. Ea spune că primele 1.000 de zile sunt esențiale ca nutriție în dezvoltarea unui individ, pentru tot restul vieții. Se condiționează multe chestiuni pentru dezvoltarea ulterioară: linii metabolice, acumulare de țesut adipos, predispoziția spre obezitate spre exemplu, echilibrul intestinal legat de flora intestinală și de digestie. O noțiune care este tot mai tare discutată în medicina copilului, dar și în aceea a adultului se referă la axa intestin – creier. În aceste 1.000 de zile este important să fim ponderați în ceea ce privește trendurile alimentare, să ne urmăm natura și bunul-simț” – concluzionează dr. Lucian Bogdan.