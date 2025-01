Meniurile preșcolarilor din Maramureș, avizate de un nutriționist

Problema obezității începe să-și spună cuvântul și-n rândurile elevilor din Maramureș, iar pentru a preveni consumul de alimente nesănătoase se fac eforturi și-n grădinițe și școli pentru a promova o dietă echilibrată. Pe de altă parte nu trebuie să uităm că cel mai important rol în alimentația copiilor îl joacă familia, unde se formează obiceiurile alimentare.

”Aceasta este o problemă generală, care privește în primul rând familia și apoi și noi, școala, prin educația pe care o facem. Este adevărat faptul că nu mai putem să mâncăm natural, de la bunica, ci doar alimente procesate, din magazin. Eu zic că aici este explicația acestei probleme. Școala face educație în acest sens, dar este complicat să ne putem ține de ea. Nu avem alternative, pentru că la magazine nu putem cumpăra decât astfel de alimente. Este nevoie de foarte multă educație, control, în așa fel încât copiii să nu aibă acces la alimente nesănătoase”, a declarat Mihai Pop, inspector școlar general al ISJ Maramureș.

În cazul grădinițelor cu program prelungit, unde copiii au câte patru mese pe zi asigurate în cadrul unității de învățământ, meniul zilnic trebuie vizat de un medic nutriționist, în cazul ideal. În lipsa unui specialist, se poate opta și pentru un medic de familie.

”La grădiniță există niște reglementări foarte clare. Acolo unde avem program prelungit și copiii mănâncă instituționalizat, regulile nutriționiste trebuie respectate. Eu sper că se respectă. Chiar de curând am cerut colegilor din învățământul preșcolar să convoace o ședință cu directori din zona rurală unde avem grupe cu program prelungit și-n cadrul ei să discutăm și despre acest subiect și modul în care se respectă regulile la mâncare. Avem patru mese foarte clare: micul dejun, fructul la 10, prânzul la 12 și ojina la ora 4, când se trezesc copiii. Meniul se stabilește cu o săptămână înainte. El trebuie semnat de director și de un medic nutriționist. Dacă nu avem medicul nutriționist, și medicul școlar sau un medic de familie din comunitate, care poate face un contract cu școala, poate să vizeze acel meniu, ca să supravegheze dacă se respectă normele. Sunt medici nutriționiști, eu la mine la școală (n. red în Seini), în comunitate nu avem medic școlar încă. Am avut un contract cu un medic de familie și când am găsit un medic nutriționist am făcut contract cu el. De cinci ani de zile lucrurile funcționează cu viza oferită de medicul nutriționist. Școala directorul, comunitatea trebuie să se îngrijească și să găsească acel medic care să vizeze meniul”, a mai explicat Mihai Pop.