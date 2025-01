Gala Frumuseții pentru Copii – ediția 2025

PLUS TV Maramureș vă invită, în 25 ianuarie, la Value Centre, la cea mai așteptată competiție dedicată copiilor frumoși, talentați și plini de farmec – Gala Frumuseții pentru Copii! Un concurs plin de eleganță și creativitate!

Evenimentul, ajuns la ediția a III-a, este dedicat copiilor cu vârste cuprinse între: 3-6 ani; 7-9 ani; 10-11 ani. Probele prin care vor trece concurenții vizează o scurtă prezentare; defilare în ținută de gală; un moment artistic la alegere (dans, recitare, teatru, muzică, pantomimă etc.; probe de spontaneitate.

Juriul va puncta: Originalitatea momentelor artistice; Evoluția scenică și naturalețea; Costumația și prezența scenică și va acorda următoarele premii:

MISS și MISTER FRUMUSEȚE; MISS și MISTER VALUE CENTRE; MISS și MISTER PLUS TV; Locurile I, II și III pentru fiecare categorie de vârstă; Premii speciale pentru cei mai creativi participanți.

Gala va fi pigmentată cu recitaluri de excepție!

Vă puteți înscrie copiii la numărul de telefon 0742915489, Whats App, cu nume copil/ pă­rinte, vârsta și nr. de te­lefon. Televiziunea PLUS TV Maramureș promovează copiii talentați! Să fie bucurie pentru toți copiii!