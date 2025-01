Primăria Baia Mare plăteşte 7.000 de lei\lună pentru închirierea unei toalete publice!

• situaţia se va schimba după introducerea taxării pentru folosirea lor

Primăria Baia Mare a introdus recent o taxă de utilizare a toaletelor publice amplasate pe raza municipiului. După ce folosirea lor a fost gratuită ani buni, acum taxa este de 3 lei.

Municipalitatea a luat act de nemulţumirea unora şi a ţinut să motiveze de ce s-a introdus această taxă: ”Am auzit nemulțumirile unora dintre băimăreni legate de tariful de 3 lei pentru folosirea toaletelor publice cu spălare automată și vreau să clarific direct această chestiune. Știu că, deși este o măsură absolut necesară și justificată, poate să pară greu de înțeles. Situația este, însă, una simplă. Costurile de închiriere, întreținere și igienizare ale celor 18 toalete sunt foarte mari și nu mai pot fi susținute doar din bugetul orașului. Și când spun mari, mă refer la aproximativ 1,5 milioane de lei pe an! Sunt bani pe care, în loc să îi plătim cu toții pentru nevoile unora, putem să îi investim în școli, grădinițe, asfaltări și multe alte facilități și obiective care aduc plus valoare comunității noastre. Mi se pare corect ca aceia care beneficiază direct de acest serviciu să contribuie la susținerea lui. Înțeleg și că mulți și-ar dori ca aceste toalete să fi fost achiziționate, nu închiriate. Vă anunț pe această cale că am solicitat deja o ofertă pentru a le cumpăra și facem tot posibilul să reușim acest lucru înainte de încetarea termenului de valabilitate a contractului. În acest moment, însă, nu avem altă variantă decât să găsim soluții prin care să menținem acest serviciu func­țional fără să afectăm bugetul și, implicit, alte demersuri importante pentru oraș” – a spus primarul Doru Dăncuş.

Cuantumul taxei nu a fost stabilit la întâmplare, ci în urma unei analize, mai spun reprezentanţii municipalităţii. Este o sumă care acoperă costurile reale ale funcționării acestor facilități, inclusiv igienizarea constantă, consumul de apă, electricitate și întreținerea.

”Știu că în alte orașe taxele pot fi mai mici, dar fiecare comunitate are propriile realități și costuri. Odată ce vom reuși să achiziționăm aceste toalete vom putea și noi să scădem costurile. Implicit, vom putea să stabilim un tarif mai mic de folosire. Vreau să înțelegeți că această măsură nu este despre a îngreuna viața cuiva, ci despre a asigura o administrare corectă a banului public. În final, vă promit că vom monitoriza permanent această situație și că, în momentul în care vom putea schimba condițiile actuale, o vom face. Până atunci, vreau să vă asigur că fiecare măsură luată are un singur scop: să avem un oraș mai curat, mai bine administrat și mai demn de toți băimărenii. Baia Mare este casa noastră” – a conchis primarul.